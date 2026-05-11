제2의 '소나기' 터진다..변우석, '대군부인' OST 마지막 주자 등판

MBC 새 드라마 '21세기 대군부인' 제작발표회가 6일 조선팰리스 서울 강남에서 열렸다. 변우석이 포토타임을 갖고 있다. 강남=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.06/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] tvN 드라마 '선재 업고 튀어' OST '소나기'로 많은 사랑을 받은 배우 변우석이 이번엔 MBC 드라마 '21세기 대군부인' OST 마지막 주자로 나서며 다시 한번 신드롬을 일으킬 전망이다.

Advertisement

카카오엔터테인먼트는 이안대군 변우석이 직접 참여한 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'(유지원 극본, 박준화·배희영 연출)의 마지막 OST를 오는 15일 공식 발매한다고 밝혔다.

이번 음원은 앞서 공개된 '21세기 대군부인' OST 라인업에는 포함되지 않았던 '히든카드'로, 지난 9일 방송 직후 예고편을 통해 깜짝 공개되며 시청자들을 놀라게 했다. 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 서로를 향한 마음이 한층 깊어져 가는 가운데, 온갖 소문과 억측 속 초유의 위기에 처한 두 사람의 서사 위로 변우석의 보컬이 담긴 OST가 더해져 짧은 분량에도 짙은 여운과 강렬한 인상을 남겼다.

방송을 통해 해당 음원의 일부만 공개되었음에도, SNS를 비롯한 온라인에서는 OST에 대한 언급이 빠르게 확산되며 화제를 모으고 있다.

Advertisement

아이유와 함께 작품의 서사를 이끌어온 변우석이 직접 OST에 참여했다는 점에서도 주목받는다. 변우석은 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군 역을 맡아, 성희주 역의 아이유와 아름다운 로맨스 케미로 '멜로 장인'이라는 호평을 얻고 있다. 또한 사랑하는 이들을 지키기 위해 운명에 맞서 변화하는 캐릭터를 설득력 있게 그려내며 전세계 시청자들을 사로잡고 있다.

Advertisement

특히, 변우석은 앞서 '선재 업고 튀어'의 OST '소나기'로 국내외 음원 차트를 휩쓸었던 터. 공식 발매 전부터 뜨거운 관심을 받고 있는 이번 '21세기 대군부인' OST를 통해 그간 작품에서 쌓아 온 '이안대군'의 감정선을 음악으로 확장하며, 로맨틱 무드를 한층 끌어올릴 전망이다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 그려내는 운명 개척 신분 타파 로맨스다. 전통과 현대의 조화 속 새롭게 재창조된 세계관과 배우들의 열연으로 시청자들의 호응을 얻으며, 국내 동시간대 시청률 1위, 디즈니+ TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 글로벌 1위를 기록하며 흥행을 이어가고 있다. 종영까지 단 2회만 남겨둔 '21세기 대군부인'은 금, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com