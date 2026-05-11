'웃찾사'서 파격 노출로 악플받던 개그우먼, 6월 지방선거 출마 ''정치인 새 출발"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] SBS 공개 코미디 프로그램 '웃찾사' 출신 개그우먼 박민영의 근황이 화제를 모으고 있다. 과거 파격 콘셉트로 눈길을 끌었던 그가 이번엔 정치인으로 새로운 도전에 나섰다.

Advertisement

11일 정치권에 따르면, 박민영 더불어민주당 후보는 오는 6·3 지방선거에서 경기 성남시의원 비례대표 선거에 출마한다. 박민영은 과거 SBS '웃음을 찾는 사람들'(웃찾사)의 인기 코너 '극과 극-섹시와 보이시'에 출연하며 얼굴을 알린 개그우먼이다.

특히 몸매를 강조한 콘셉트와 강렬한 캐릭터로 주목받았던 그는 활동 당시 겪었던 고충도 솔직하게 털어놓은 바 있다. 박민영은 지난 2022년 유튜브 채널 '근황올림픽' 인터뷰에서 "짧고 타이트한 의상 때문에 악플과 비난이 많았다"며 힘들었던 시절을 떠올렸다.

그는 "성형을 하지 않아서 볼륨감을 강조하려고 양말이나 휴지를 넣기도 했다"며 "그러면서 '내가 왜 이러고 있나' 싶어 자괴감이 들었다"고 고백했다. 이어 "무대 뒤에서 울다가 바로 올라간 적도 있다"고 털어놔 안타까움을 안겼다.

Advertisement

또 "누워 있으면 생계가 끊기기 때문에 어떻게든 버텨야 했다"며 당시 절박했던 심경도 전했다.

Advertisement

'웃찾사' 폐지 이후 배우와 쇼호스트 등으로 활동해 온 박민영은 연세대학교 대학원에서 정치학을 공부하며 정치 활동을 준비해 온 것으로 알려졌다.

최근에는 민주당 전국여성위원회 부위원장으로 활동 중이며, 10년 넘게 이어온 봉사활동 경험을 바탕으로 정치에 도전하게 됐다는 후문이다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com