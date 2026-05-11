'톱스타' 배종옥, '모자무싸' 속 압도적인 존재감

사진 출처='모자무싸' 갈무리

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배종옥이 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'에서 압도적인 열연을 펼쳤다.

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배종옥은 지난 9~10일 방송된 JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(극본 박해영, 연출 차영훈, 이하 '모자무싸')에서 톱배우 오정희 역으로 분해 연기 내공을 증명했다.

극 중 오정희는 아지트에서 친딸 변은아(고윤정)가 좋아하는 황동만(구교환)을 처음 마주하며 묘한 긴장감을 형성했다. 자신에게 팬심을 드러내는 황동만을 흥미로운 눈빛으로 응시한 오정희는 "고마워요"라는 짧은 대사 한마디만으로도 정적인 카리스마를 발산했다.

이어 오정희는 미팅 직후 변은아와 마주쳐 당황한 것도 잠시, 친딸인 것을 티 내지 말라던 부탁에 철저히 모른 척 지나갔다. 그러나 집으로 돌아가는 차 안에서는 복잡한 감정의 진폭을 실소를 터트리는 것으로 표현해 눈길을 끌었다.

사진 출처='모자무싸' 갈무리

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이후 오정희는 의붓딸 장미란(한선화)과 변은아의 친밀한 모습을 SNS를 통해 확인한 뒤 직접 변은아를 찾아갔다. 오정희는 "나한테 들키지 말라더니 미란이랑 가까이 지내는 건 오버 아니니?"라고 날 선 반응을 보였고, 황동만까지 비난하며 변은아의 마음을 자극했다. 이에 독설로 맞서는 변은아를 보며 흔들리는 눈빛과 경련하듯 떨리는 얼굴 근육으로 충격받은 감정을 드러냈다.

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결국 오정희는 자신의 상처를 건드리는 변은아에 폭발했다. 그는 가난에 시달렸던 어린 시절부터 결혼 생활 내내 남편의 마음속에 자리 잡았던 첫사랑의 존재를 폭로하는 등 비참한 심경을 악에 받친 절규로 터뜨려 시청자들까지 숨죽이게 했다.

특히 오정희는 감정이 최고조에 달한 순간, 마치 아무 일도 없었던 것처럼 눈물을 닦고 순식간에 얼굴을 바꾼 채 "갈까요?"라고 말해 소름을 유발했다. 평생을 연기하듯 살아온 오정희의 지독한 완벽주의와 그 이면에 자리한 깊은 고독이 고스란히 느껴지는 대목이었다.

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이처럼 배종옥은 대사 한마디 없이도 극의 흐름을 바꾸는 것은 물론, 대사 이상의 무게감을 담은 눈빛과 얼굴 근육의 움직임만으로 극의 몰입도를 끌어올렸다. 여기에 붉은색부터 새하얀 셋업 패션까지 완벽하게 소화하며 남다른 포스를 발산하며 안방극장을 압도, 앞으로 남은 오정희의 이야기에도 관심이 모인다.

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한편, 배종옥이 출연하는 JTBC '모자무싸'는 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com