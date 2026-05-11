여자친구 유주, 저체중으로 '정신과' 진료 권유까지…"고막에 지방까지 다 빠졌다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 걸그룹 여자친구 출신 가수 유주가 솔로 활동 이후 심각해진 건강 상태를 고백했다.

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11일 방송된 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 364회에는 유주가 출연해 고민을 털어놓았다.

이날 유주는 "제가 팀활동을 하다가 솔로 활동을 하면서 앨범 준비만 시작하면 너무 예민해져 식욕이 사라진다"라며 고민에 대해 입을 열었다.

유주는 "여자친구 활동 할 때는 52kg까지 나갔는데 지금은 45kg이다"라고 몸무게를 공개했다.

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그는 '살이 빠지면 화면에 더 예쁘게 나오겠지'라는 안일한 생각도 있었지만 점점 증상이 심해지며 일상생활에도 영향을 받기 시작했다고.

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유주는 "혼자 집에 있다가 쓰러진 적이 있었고, 식사를 제대로 하지 못할 정도로 상태가 악화돼 결국 내시경 검사까지 받게 됐다. 근데 저한테 정신과 진료를 추천하시더라. 위와 소화기관은 멀쩡한데 저 같이 말씀하시는 분들이 위장 약 보다는 신경쪽 약이 더 효과가 있을 수 있다고 해서 내가 생각했던 거 보다 굉장히 예민해 있었구나 싶었다"라고 이야기했다.

또 유주는 녹음 도중 귀에 이상 증세를 느껴 병원을 찾았던 일화도 공개했다.

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유주는 "고막에도 지방이 있는데 고막에 있는 지방까지 다 빠져서 밥을 먹어야 한다는 말을 들었다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

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이에 이수근은 "너는 아마추어야. 너는 프로가 될 수 없어. 이런 자세로 어떻게 대중을 위로해 줄 수 있겠냐"며 진심어린 조언을 전했다.

narusi@sportschosun.com