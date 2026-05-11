비, 13년 결혼 숨긴 절친 KCM에 섭섭…"진짜 베프라 생각했는데"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 비(정지훈)와 KCM이 20년 지기다운 거침없는 폭로전으로 안방극장을 초토화시켰다.

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11일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에는 비와 KCM이 출연해 남다른 우정을 자랑했다.

이날 이상민은 비와 KCM에게 "이렇게 친한데. 13년 동안 결혼한 걸 어떻게 숨길 수가 있냐"고 질문했다.

이에 비는 KCM을 향한 쌓였던 서운함을 폭발시키며 "어느 날 매니저가 'KCM이 결혼했고 딸이 열 몇 살이라더라'라고 하더라. 진짜 베프라고 생각했는데 비밀 얘기도 많이 한 사이라 너무 섭섭했다"고 털어놨다.

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이에 KCM은 "비가 입이 정말 싸다. 아주 창호지 수준"이라며 비밀을 지키지 못한 이유를 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

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비는 "이제 KCM과 벽을 만들기로 했다"고 응수했고, 이를 듣던 탁재훈은 KCM에게 "네가 무슨 톱스타라고 숨기냐. 난 결혼도 이혼도 다 밝히는데"라고 일침을 날려 폭소를 더했다.

비의 폭로는 여기서 멈추지 않았다. 그는 "KCM이 제주도에 식당을 만들었는데, 사실 낚시를 하기 위한 명분일 뿐이다. 심지어 배까지 샀다"고 폭로했다.

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이어 "더 웃긴 건 KCM은 바다 생선을 아예 못 먹는다"고 덧붙였다. 이에 KCM은 "회보다 돈가스가 더 맛있는 횟집"이라며 "사실 내가 회를 못 먹는다"고 순순히 인정해 웃음을 자아냈다.

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또한 비는 KCM의 아내에 대해서도 언급했다. 비는 "형수님이 너무 예뻐서 '보쌈을 했나' 싶을 정도였다. 결혼할 때 분명 반대가 있었을 것 같다"며 KCM의 '도둑 장가' 의혹을 제기해 현장을 다시 한번 초토화시켰다.

한편, KCM은 육아용품을 비에게 물려받고 있다는 사실을 공개하며, 비의 아내 김태희가 자신을 살뜰히 챙겨준다는 미담을 전해 훈훈함을 안기기도 했다.

narusi@sportschosun.com