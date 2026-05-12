'현빈♥' 손예진, 운동+식단으로 '뼈말라' 된 근황.."저 멋진가요?"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 손예진이 이전보다 핼쑥해진 얼굴로 시선을 모았다.

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최근 '딥 매거진' SNS에는 속옷 브랜드 행사장에 등장한 손예진의 모습이 담겼다.

영상 속 손예진은 어딘가를 바라보며 "저기 감탄 나오는 예쁜 누나 지나간다"라고 말한 후, "나?"라며 자신을 가리켰다. 자신을 센스 있게 표현한 그는 이어 특유의 사랑스러운 눈웃음을 선보였다. 손예진은 "매장 오픈을 기념해 왔는데, 저 오늘 감탄 나오게 멋진가요?"라며 밝게 웃었다.

손예진은 단발 헤어스타일을 찰떡 같이 소화한 한편, 볼살 하나 없이 핼쑥해진 얼굴로 눈길을 끌었다. 최근 드레스를 소화하기 위해 엄격한 식단 관리, 고강도 운동을 병행한 탓으로 보인다.

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손예진은 지난 8일 서울 강남구 코엑스에서 열린 '백상예술대상' 시상식에 남편 현빈과 동반 참석했다. 아쉽게 무관에 그쳤지만, 영화 부문 남자 최우수연기상을 수상한 현빈을 휴대폰으로 촬영하는 등 기뻐하는 모습으로 눈길을 끌었다. 이후 손예진은 뼈말라 드레스 핏을 공개하며 "드레스 입으려고 운동하고 식단하고 너무 수고했다!! 내 몸아 제발 이대로 있어주면 안되겠니..."라는 글을 남겼다.

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한편 손예진은 2022년 현빈과 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com