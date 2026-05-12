‘갑상선암 수술’ 6기 영숙, 요양병원서 치료 중..“생각보다 회복 더뎌“

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 6기 영숙이 갑상선암 투병기를 공개했다.

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11일 영숙의 유튜브 채널에는 영숙이 갑상선암 수술을 받은 모습이 담겼다.

수술을 받기 위해 병원에 도착한 영숙은 몸을 제대로 돌보지 못한 지난 시간을 후회했다. 그는 "생각해 보면 증상이 많았다. 아프고 피곤했고 부기를 보고도 왜 지나쳤을까 후회가 든다. 암에 걸렸을 때 자책을 많이 했다. 컨디션이 떨어져 몸이 안 좋은 거라고 생각했다"라고 말했다.

이어 "의심 없이 동네 외과에 갔는데 바로 세침흡인 세포검사를 하자고 하셨고 결과가 굉장히 안 좋았다. 이후 대학병원에 갔다. 암은 먼 단어였는데 그 말을 듣는 순간 눈물이 쏟아졌다"라고 떠올렸다.

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영숙은 수술실로 들어가기 직전, 남편 6기 영철에게 "출산보다 무섭다. 출산은 아무것도 아니다. 얼마나 아플지 무섭다"라며 긴장한 모습을 보였다.

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다행히 수술은 잘 끝났고, 영숙은 며칠 후 카메라를 다시 들었다. 영숙은 "병원에 더 있으면 좋다고 했는데 요양병원 일정이 있어서 퇴원한다. 얼굴이 진짜 영 아니다. 부종이 너무 심해져서 다 부어있다. 숨쉬기도 힘든데 그래도 살만하다. 암 수술이라 그런지 생각보다 회복이 더디고 너무 힘들더라"라고 전했다.

영숙은 요양병원으로 옮긴 후 영철의 생일을 축하하기 위해 케이크를 준비, 조촐한 생일 파티를 열어주기도 했다. 영숙은 "암 수술 후 많이 우울하고 힘들었는데 남편 덕분에 지혜롭게 잘 이겨낸 것 같다. 동위원소 치료가 남았는데 큰 고비가 잘 지나간 것처럼 이것 역시 잘 견디겠다"라고 말했다.

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한편 영숙은 지난 2022년 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 6기 출연자로 같은 기수 영철과 실제 연인으로 발전, 그해 결혼했다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com