강승현, 애끓는 부친상 심경 "가는 길 잃어버리지 말고 좋은 곳 도착하길"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 강승현이 부친상 후 애끓는 심경을 밝혔다.

Advertisement

강승현은 11일 "많은 분들의 위로 덕분에 아빠 잘 보내드렸습니다"라며 팬. 지인들에 인사했다.

강승현은 "오랜 시간 지병으로 고생 많으셨던 아빠가 이제 그곳에서 편안하시길 함께 기도해달라"며 "아빠, 이제는 가는 길 잃어버리지 말고 꼭 좋은 곳에 도착해서 그곳에서는 그동안 못 드셨던 맛있는 것도 마음껏 드시고, 좋아하시던 등산도 두 발로 마음껏 오르시고, 멋진 옷도 마음껏 입고 잘 지내다가 우리 다시 또 만나"라며 애통한 마음을 드러냈다.

강승현은 지난 6일 부친상을 당했다. 어버이날을 이틀 앞두고 갑작스럽게 전해진 비보에 팬들도 안타까운 위로를 보냈다.

Advertisement

한편, 모델 강승현은 2008년 포드 세계 슈퍼모델 대회에서 동양인 최초로 우승을 차지하며 얼굴을 알렸다. 이후 배우로도 활동 영역을 넓힌 강승현은 '독전', '기방도령' 등의 영화와 '검법남녀', '방법' 등의 드라마에서 활약했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com