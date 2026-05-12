배기성, ♥12살 연하와 결혼 결심한 충격적 이유 "내가 버린 담배꽁초 줍더라" ('남겨서뭐하게')

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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 배기성이 아내와 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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11일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 윤정수, 배기성이 출연했다.

윤정수는 자신의 절친 배기성을 초대한 이유에 대해 "결혼하고 임신으로 본인도 스트레스를 받고 아내도 힘들어해서 부부를 모시면 더 좋겠지만 기성이 힘내라고 맛있는 거 먹이고 싶었다"고 밝혔다.

윤정수는 배기성에게 "요즘 귀 아픈 건 어떠냐. 괜찮냐"고 물었고 배기성은 "지금도 잘 안 들린다"고 밝혔다.

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자연 임신을 위해 8일 연속 부부관계를 했다가 돌발성 난청 진단을 받은 것. 배기성은 "나이들이 있다 보니까 시험관 임신은 아내한테 힘들다 해서 영혼을 끌어 모으겠다 했다. 자연임신을 끌어 모으겠다 해서 배란기 맞춰 8일을 했다. 다음날 캠핑을 갔는데 갑자기 이명이 들리더니 소리가 사라지더라. 두 달째 됐는데 지금까지 안 돌아온다"고 털어놨다.

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이영자가 "살 많이 빠졌다"고 놀라자 배기성은 "찌운 거다. 원래 18kg 뺐는데 아프면서 몸 보신을 잘해야 된다 해서 먹었더니 금방 쪘다. 두 달 만에 10kg이 쪘다"고 밝혔다.

결혼에 확신을 가진 이유가 제가 담배를 피우다가 길에 꺼서 버렸는데 그걸 (아내가) 집어서 주머니에 넣더라. 그렇게 점점 뒤처져서 걷길래 보니까 쓰레기를 줍고 있었다. 그래서 꿈이 무냐 했더니 세계 평화라더라. 결혼을 해야겠다 결심했다.

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결혼 9년 만에 2세를 결심한 이유에 대해 배기성은 "어렸을 때는 무조건 결혼하자마자 아이를 낳아야겠다 생각했는데 막상 결혼하니까 둘이 노는 것도 재밌더라. 우리도 연애를 하면서 행복하게 잘 살자 생각하면서 아이 생각이 없었다. 근데 어느날 봤는데 우리가 12살 차이다. 결국 내가 먼저 죽을 텐데 (아내가) 혼자 남겠네 싶어서 아이를 낳아야겠다 결심했다 고 밝혔다.

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배기성은 "근데 시험관은 너무 힘들다더라. 강요하면 안되겠다 싶어서 먼저 얘기할 때까지 기다렸는데 오히려 오해하더라. 아이를 낳고 싶지 않냐더라. 힘드니까 네가 진짜 원할 때 낳자고 배려한 것"이라며 "건강이 회복되면 시험관을 할 거다. 자연임신은 더 이상 안 되겠다. 귀가 하나밖에 안 남았는데"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com