이유비, '42kg' 뼈말라에도 다이어트 지적 "화면에 나오는 게 스트레스"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이유비가 42kg 시절에도 다이어트를 지적받았다고 고백했다.

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11일 이유비의 유튜브 채널에서는 '일상을 잠시 멈추고, 발리에서. 올인클루시브 리조트 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

발리에 간 이유비는 숙소에서 쉬며 팬들이 남긴 질문에 답하는 시간을 가졌다. 한 팬이 부기 관리법에 대해 묻자 이유비는 "맨날 오늘 부었나 안 부었나를 체크하지 않냐. 그게 20대 때부터 습관이 됐다. 얼굴이 너무 부으니까 그때 스트레스를 너무 많이 받았다. 화면에 나가는 거 자체가"라며 "'너 살 좀 빼야겠다', '너무 얼굴 동그랗게 나온다'고 했는데 그때가 42~43kg이었다. 그 다음 신에서 옷이 벗겨지는 신이 있었다. 그때 내 팔을 보고 살 빼라 해서 미안하다 그랬다. "절대 빼지 말라더라"라고 밝혔다.

이유비는 "덜 붓기 시작한 게 30대 초반부터다. 그때 내가 운동을 시작했다. 결국에는 살이 아니라 순환 문제였던 거다. 그 뒤로 깨달은 게 컨디션이 떨어지면 붓는다는 걸 느꼈다"며 "제일 중요한 게 잘 먹고 잘 자고 힘들지 않는 거. 촬영하다 보면 스트레스 받지 않냐. 그때 관리를 잘해줘야 한다. 건강하려고 하면 미모도 지킬 수 있다"고 강조했다.

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이어 "살 빼려고 하다 몸 다 망가지면 진짜 돌이킬 수가 없다. 요즘은 다 뼈말라를 추구하니까. 나의 옛날 몸매가 지금 현재 트렌드에 맞을 수 있는데 나는 정말 별로인 거 같다. 지금 내 통통한 이 느낌이 훨씬 건강하고 예뻐 보인다"며 "그리고 좀 내려놓으면 더 행복하다. 그러니 너무 다이어트에 집착하지 마라"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com