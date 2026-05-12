한윤서, 상견례 앞두고 파혼 위기 "이 결혼 맞나? 밤에 기도해" ('조선의')

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[스포츠조선 이우주 기자] 코미디언 한윤서가 예비 시어머니와 극적인 첫 만남을 가졌다.

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한윤서는 지난 11일(월) 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 남자친구 문준웅과 함께 결혼을 향한 험난한 과정을 공개했다.

이날 한윤서는 시어머니와의 만남을 앞두고 극도의 긴장감을 드러냈다. 어렵게 성사된 자리인 만큼, 한윤서는 숍에서 메이크업을 받으며 전열을 가다듬었다. 또한 친정 엄마의 계속되는 잔소리에 "나 41살이다"라고 맞받아치는 유쾌한 모습으로 특유의 입담을 뽐내기도 했다.

그런가 하면 한윤서와 남자친구의 팽팽한 기싸움이 벌어졌다. 한윤서는 시어머니가 시 낭송을 좋아한다는 문준웅의 뒤늦은 조언에 당황스러움을 감추지 못했다. 특히 결혼 준비 과정에서 쌓였던 서운함이 폭발해 날 선 설전을 벌였고, 급기야 한윤서는 "나 요새 밤에 기도해. 이 결혼 맞나?"라는 충격 발언까지 내뱉으며 분위기는 파국 직전까지 치달았다.

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또한 한윤서의 수난은 예비 시부모님 앞에서도 계속됐다. 한윤서는 너무 긴장한 나머지 준비한 꽃 이름을 잘못 말하는가 하면, 술을 좋아하는 모습이 걱정된다는 시어머니의 돌직구에 진땀을 흘렸다. 하지만 한윤서는 문준웅을 만난 후 술을 줄였다며 변화된 모습을 어필했고, 시아버님의 반주 제안에도 극한의 자제력을 발휘하는 등 웃음을 자아냈다.

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특히 한윤서는 위기의 순간, 정성 가득한 이벤트로 분위기를 반전시켰다. 한윤서는 시어머니가 좋아하는 시인의 시를 외워 낭송했고, 서툴지만 진심 어린 그녀의 모습에 시어머니는 처음으로 환한 미소를 지었다. 시어머니도 시 낭송으로 화답하며 눈물을 보였다. 한윤서 역시 눈시울을 붉히며 고부 사이 마음의 벽을 완벽히 허물었다.

한편 한윤서의 폭탄 발언으로 돌발 상황이 발생했다. 한윤서는 편안해진 분위기에 문준웅의 고집과 가부장적인 면모를 가감 없이 언급했고, 이에 시어머니는 결국 자리를 뜨고 말았다. 그럼에도 한윤서는 포기하지 않고 진심을 담은 손 편지를 낭독하며 실수를 만회했다. 결국 시어머니로부터 "볼수록 착하고 예쁘다"는 칭찬을 이끌어내며 '한윤서 홀릭'을 만드는 데 성공했다.

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wjlee@sportschosun.com