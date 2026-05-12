'와일드 씽' 강동원, 45세에 프리즈를.."5개월간 비보잉 연습..아이돌 존경하게 돼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '와일드 씽'(손재곤 감독, 어바웃필름 제작)이 전 세대 관객들의 덕심을 자극할 입덕 요정 강동원의 고군분투가 눈길을 끈다.

Advertisement

연일 온라인을 들썩이게 만들며 올여름 최고 기대작으로 떠오른 '와일드 씽'이 트라이앵글의 리더이자 댄스머신 현우(강동원)의 무대 위 모습을 포착한 입덕 요정 스틸을 전격 공개했다.

공개된 스틸 속 강동원은 2000년대 초반 힙한 스트릿 감성이 물씬 풍기는 스타일링과 파격적인 칼단발 브릿지 헤어를 완벽하게 소화하며 '원조 얼굴 천재'다운 독보적인 비주얼을 과시한다.

특히 화려한 조명 아래 머리에 얹은 고글과 손에 낀 장갑, 오버사이즈 와이드 팬츠 등 당시 유행 아이템을 감각적으로 소화해 시선을 사로잡는다.

Advertisement

여기에 객석을 응시하는 깊은 눈빛은 팬심을 뒤흔들 '입덕 요정'의 면모를 보여주는 동시에, 스크린을 꽉 채우는 압도적인 피지컬로 관객들을 사로잡을 예정이다.

Advertisement

무엇보다 눈길을 사로잡는 것은 강동원이 극 중 역할을 위해 갈고닦은 비보잉 실력이다. 강동원은 5개월간의 치열한 안무 연습을 거쳐, 긴 팔다리에서 뿜어져 나오는 유려한 춤선과 한 손으로 몸을 지탱하는 고난도 '프리즈'를 포함한 파워풀한 동작들을 직접 소화하며 강렬한 무대를 선보인다.

지난 7일 개최된 제작보고회에서 강동원은 "직접 준비해보니 아이돌들이 새삼 대단하다는 걸 느꼈다. 이번 작품을 계기로 그들을 더욱 존경하게 됐다"며 남다른 소회를 전하기도 했다.

Advertisement

영화 속 퍼포먼스를 담당한 양욱 안무가는 "춤의 멋을 정확히 알고 있다. 특히 압도적인 피지컬 덕분에 작은 터치감만 주어도 바로바로 이해하고 표현하는 능력이 좋아 감탄했다"며 찬사를 아끼지 않았다.

Advertisement

'와일드 씽'은 한 때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건으로 해체한 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20여 년만에 재기의 기회를 얻어 무대로 향하는 과정을 그린 작품이다. 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인' '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com