빅뱅 태양, 정규 4집 '퀀테센스' 타이틀곡 '라이브 패스트 다이 슬로우'

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[스포츠조선 백지은 기자] 태양이 신보 트랙리스트를 공개했다.

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더블랙레이블은 11일 공식 SNS를 통해 태양의 네 번째 정규 앨범 '퀸테센스'의 트랙리스트와 타이틀 곡 제목을 공개했다.

공개된 티징 콘텐츠는 정규 4집 '퀸테센스'의 목업 이미지로 시작해 앨범에 수록되는 10개 곡의 제목과 곡 로고를 순차적으로 보여주며 눈길을 끌었다. 특히 이번 신보의 타이틀 곡 '라이브 패스트 다이 슬로우'는 과연 어떤 곡일지 궁금증을 자극했다.

여기에 같은 소속사 후배 아티스트인 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 타잔과 우찬의 피처링 참여 곡 '우쥬'를 비롯해 9개의 수록곡들이 저마다 다채로운 무드를 선사하며 9년 만의 정규 앨범을 꽉 채운다고 해 기대감을 더한다. 태양은 자신만의 개성을 입힌 곡들로 글로벌 K팝 팬들의 오랜 기다림에 화답할 예정이다.

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앞서 태양은 '퀸테센스'의 트레일러, 메인 포토, 포스터와 비주얼 필름 등을 공개해 컴백 열기를 끌어올렸다. 태양만의 본질 그리고 정수를 보여줄 이번 신보 '퀸테센스'가 어떤 색으로 가득 채워져 있을지 귀추가 주목된다.

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'퀸테센스'와 타이틀 곡 '라이브 패스트 다이 슬로우'는 오는 18일 오후 6시 발매된다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com