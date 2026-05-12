소유, 뮤비 촬영 중 에스컬레이터서 굴러 응급실行…20kg 감량 후 아찔한 사고

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 소유가 뮤직비디오 촬영 도중 에스컬레이터에서 넘어져 응급실로 향했던 아찔한 상황이 공개됐다.

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최근 공개된 유튜브 채널 '소유기'에는 소유의 신곡 뮤직비디오 촬영 비하인드가 담겼다.

이날 소유는 촬영 중 에스컬레이터에서 중심을 잃고 굴러 넘어졌고 응급실로 이동했다. 제작진은 긴급회의에 돌입해 "지하철 신 촬영은 넘기고 다음 장소로 이동하자"고 상황을 정리했다.

이후 약 2시간 뒤 촬영장에 복귀한 소유는 "멍 정도라고 하더라. 비명을 질렀던 기억도 안 난다"고 당시를 떠올렸다. 이어 "응급실에 갔는데 혈압이 엄청 떨어졌었다"며 "아픈 와중에도 계속 지하철 장면 촬영을 해야 한다는 생각뿐이었다"고 털어놨다.

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특히 그는 CT 결과를 기다려야 하는 상황에서도 "괜찮다고 하고 그냥 나왔다"며 프로다운 면모를 드러냈다. 제작진이 "괜찮으시냐"고 걱정하자 소유는 "지금 계속 '안 아프다'고 되뇌는 중"이라고 말해 안타까움을 자아냈다.

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부상 속에서도 소유는 오피스 콘셉트와 옥상 신까지 소화하며 촬영을 이어갔다. 검은 머리와 탈색 눈썹 스타일링으로 등장한 그는 "이런 콘셉트는 처음"이라며 다양한 포즈와 연기를 직접 체크하는 열정을 보였다.

모든 촬영을 마친 뒤 소유는 "오늘 촬영은 처음부터 정말 험난했다"며 "새로운 시도들이 많아서 나조차도 낯설었지만 somehow 잘 끝낸 것 같다"고 소감을 밝혔다.

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이어 그는 새 앨범 'Off Hours'를 언급하며 "사랑을 중심으로 만든 앨범은 처음이다. 사랑 안에 있는 분노, 본능, 밀고 당김, 호기심 등 다양한 감정을 담았다"며 관심을 당부했다.

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한편 소유는 신곡 발표를 앞두고 20kg 감량한 확 달라진 모습을 공개해 화제를 모았다. 소유는 인생 최고 몸무게였던 68kg에서 최근 활동을 위해 48kg까지 감량해 체중계를 공개한 것. 그는 "살이 어느 순간부터 안 빠지기 시작했다. 어떻게 해야 하나 고민하다가 근육을 빼기로 했다"면서 근육을 빼기 시작한 후 체중 감량에 탄력을 받았다고 감량 비법을 밝힌 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com