"술 좋아하고 잘 먹는데..." 11kg 뺀 신봉선, 새벽 배송 끊고 대신 선택한 '이것'

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[스포츠조선 김수현기자] 신봉선이 11kg 감량 비결과 함께 현실적인 다이어트 루틴을 공개했다.

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신봉선은 자신의 유튜브 채널 'ㄴ신봉선ㄱ'에 올린 최신 영상을 통해 직접 실천 중인 운동과 식단, 그리고 수영 취미까지 솔직하게 공개하며 눈길을 끌었다.

이날 신봉선은 "여러분이 궁금해하신 제 운동 루틴과 수영복, 수영 도구 등 수영 관련 이야기까지 알차게 준비했다"고 밝혔다.

그는 동네 산책부터 한강 걷기까지 긴 워킹 코스를 소화하며 "요즘 걷기로 스트레스를 푼다. 지금 걸어다닌 지 2주 정도 됐는데 일주일에 세 번은 10km씩 걷는다"고 말했다. 이어 "계속 걷다 보니 이제는 걷는 속도도 빨라졌다"며 남다른 체력 변화를 전했다.

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오랜 시간 걷기 후 PT숍에 도착한 신봉선은 곧바로 고강도 근력 운동까지 이어가며 감탄을 자아냈다.

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운동 후에는 닭가슴살과 오이로 간단하게 식사를 해결한 뒤 다시 집까지 걸어가는 꾸준함으로 놀라움을 안겼다.

특히 그는 "지금이 다이어트하기 정말 좋은 계절이다. 채소도 풍성하고 산책 삼아 동네를 돌아다니다 보면 마트보다 저렴한 채소 가게들도 많다"며 "새벽 배송보다 직접 걸어가서 장 보는 걸 추천한다"고 자신만의 다이어트 꿀팁도 전수했다.

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현재 다이어트 보조제 모델로 활동 중인 신봉선은 "사람들이 '정말 그 제품 먹고 살 뺐냐'고 많이 물어본다"며 "운동도 했지만 저는 진짜 살이 잘 찌는 체질이고 술도 좋아하고 잘 먹는다. 그런데도 실제로 감량에 성공했다"고 솔직하게 털어놨다.

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또한 3년째 수영에 푹 빠져 있다는 그는 "처음에는 부끄러워서 5부 수영복으로 시작했는데, 지금은 삼각 수영복도 자연스럽게 입게 됐다"며 자신감 넘치는 근황도 전했다.

한편 신봉선은 최근 11kg 감량 후 한층 날렵해진 비주얼과 '뼈말라' 몸매로 화제를 모으며 많은 관심을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com