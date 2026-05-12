'나솔' 31기, 순자 왕따 논란 속 유혈 사태까지 발발...악재 겹쳤다

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 SOLO'(나는 솔로) 31기 솔로남녀의 로맨스 전쟁이 극한으로 치닫는다.

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13일(수) 밤 10시 30분 방송되는 ENA·SBS Plus 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '슈퍼 데이트권'을 둘러싼 경쟁 속에서 더욱 복잡해진 31기 러브라인의 향방이 공개된다.

이날 31기 솔로남녀는 '슈퍼 데이트권'을 걸고 치열한 미션에 돌입한다. 아무도 예상 못한 첫 번째 미션에 모두가 주춤하는 가운데, 홀로 손을 든 경수는 단번에 미션에 성공해 놀라움을 안긴다. 이에 제작진은 "6기 이후 매 기수마다 나온 미션인데, 31기에서 처음 성공했다"고 밝혀 모두를 충격에 빠뜨린다. MC 데프콘은 "306명이 못 맞힌 걸 경수가 해낸 거다!"라며 '리스펙'을 보낸다.

경수가 역사적인 '슈퍼 데이트권'을 손에 쥔 가운데, '여자 달리기' 대결에서는 경수의 마음 속 1순위 순자와 2순위 영숙이 선두를 다투며 박빙의 승부를 펼친다. 이를 본 경수는 "누가 따든, 내가 어떻게 해야 할지 계속 머리가 복잡했다"는 속내를 털어놓는다. 그런데, 결승선을 눈앞에 둔 순간 갑자기 한 명이 넘어지면서 현장은 순식간에 아수라장이 된다. 유혈 사태까지 벌어진 불꽃 튀는 경쟁 속에서 경수는 심란한 표정을 감추지 못한다. 과연 이번 대결에서 순자와 영숙 중 누가 유혈 사태 끝에 '슈퍼 데이트권'을 따냈을지 초미의 관심이 쏠린다.

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한편 6일 방송된 '나는 SOLO'는 닐슨코리아 집계 결과, 평균 3.3%(전국 유료방송가구 기준 ENA·SBS Plus 합산 수치)의 시청률을 기록했으며, 분당 최고 시청률은 3.9%까지 치솟는 등 매주 뜨거운 인기를 이어가고 있다.

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'슈퍼 데이트권'을 둘러싼 경수·순자·영숙의 신경전은 13일(수) 밤 10시 30분 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com