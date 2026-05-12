NHN 1분기 실적 발표, 웹보드 규제 변화로 게임 부문 전년 동기 대비 6.8% 성장한 1278억원 매출 달성

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NHN이 게임을 비롯해 결제, 기술 등의 핵심사업 전 부문에서 고른 성장세를 보인 것으로 나타났다.

NHN은 올 1분기 경영실적을 12일 발표했다. 이에 따르면 매출은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 6714억원을, 영업이익은 전년 동기 대비 5.0% 감소한 263억원을 기록했다.

게임 부문의 경우 전년 동기 대비 6.8%, 전 분기 대비 1.3% 증가한 1278억원을 기록했는데, NHN는 지난 2월 초부터 적용된 웹보드 게임의 규제 환경 변화 영향으로 모든 타이틀에서 유저 1인당 평균 매출이 고르게 상승했다고 밝혔다.

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1분기 전체 웹보드 게임 매출이 전년 동기 대비, 전 분기 대비 각각 11% 성장한 이유다. 일본 모바일게임에서도 '라인 디즈니 츠무츠무'가 12주년 이벤트와 '명탐정 코난'과의 협업이 모두 큰 성과를 거두며 1분기 매출이 전년 동기 대비 47%, 전 분기 대비 94% 증가했고, '#콤파스'는 지난 4월 누적 2000만 다운로드를 돌파한데 이어 '체인소맨'과의 협업을 통해 iOS 매출 순위 1위를 기록하기도 했다.

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NHN은 2~4분기에 핵심사업 중심의 신규 성과 창출에 매진, 성장률과 수익성을 함께 향상시키겠다고 전했다. 게임 사업의 경우 지난 3월 런칭한 '디시디아 듀엘럼 파이널판타지'가 안정적인 트래픽을 유지하며 초기 신작 출시 효과를 이어가고 있다고 전했다.

또 주력인 웹보드 게임에선 모바일 포커 게임 '한게임 로얄홀덤'의 오프라인 대회 'HPT(Hangame Poker Tour)'가 연속적인 흥행을 이어가고 있는 가운데, 고객과 직접 소통할 수 있는 주기적인 오프라인 대회로 차별화된 경험을 제공해 나갈 것이라고 밝혔다.

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한편 페이코를 위시로 한 결제 부문은 전년 동기 대비 22.1%, 전 분기 대비 2.6% 증가한 3546억원을 달성한 것으로 나타났다. 기술 부문은 전년 동기 대비 19.0% 증가했으나, 지난해 4분기 공공 부문 매출이 집중됨에 따른 역기저 효과로 전 분기 대비로는 9.6% 감소한 1257억원을 달성했다. NHN클라우드의 1분기 매출은 전년 동기 대비 20.2% 성장했고, 일본 기술법인 NHN테코러스도 AWS 리세일 사업의 견조한 성장으로 매출이 전년 동기 대비 18.4% 상승했다.

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기타 부문은 전년 동기 대비 18.9%, 전 분기 대비 10.0% 감소한 847억원을 기록한 가운데, NHN링크는 공연 제작 등 사업 포트폴리오 다각화와 시장 내 입지 강화가 지속되며 1분기 매출이 전년 동기 대비 32.3% 증가하는 성과를 달성했다고 전했다.

NHN은 주주 가치 제고를 위해 12일부터 총 167억원 규모의 자기주식 매입을 진행한다고 밝혔다. 이는 2026년 연간으로 계획했던 자기주식 매입 재원 전액에 해당하는 규모로써, 개정된 상법의 취지에 따라 취득 완료 직후 매입 수량의 100%를 전량 소각할 예정이다.

NHN 정우진 대표는 "1분기에도 주요 핵심사업이 고른 성장세를 보이며 외형 확장을 이어갈 수 있었다"며 "AI GPU 사업 본격화를 위한 선제적 인프라 투자 비용이 일부 반영되며 1분기 전사 수익성에 일시적인 부담 요인으로 작용했지만, 기술 우위를 바탕으로 대규모 GPU 사업 수주가 잇따르고 있는 만큼 올해 기술사업에서 의미 있는 실적 개선이 가능할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com