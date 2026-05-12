김성수, 미모의 80세 母 최초 공개 "우리 엄마 다시 결혼해도 되겠어" ('신랑수업')

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[스포츠조선 이우주 기자] '신랑수업2' 김성수가 방송 최초로 어머니를 깜짝 공개한다.

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14일(목) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 김성수가 '8학년 0반'인 어머니와 산정호수에서 '모자(母子) 데이트'를 하며 '성스윗' 면모를 보이는 하루가 공개된다.

이날 김성수는 어머니와의 데이트에 앞서, 자신의 20년 지기 헤어&메이크업 스태프의 도움을 받아 어머니를 예쁘게 '꽃단장'시켜 준다. 직후 김성수 어머니의 고운 자태가 방송에서 최초로 공개되는데, 80세보다 훨씬 어려 보이는 동안 미모는 물론, 김성수와 똑 닮은 '붕어빵 외모'로 모두를 놀라게 한다. '교장' 이승철은 "어머니가 너무 젊고 고우시다. 김성수의 '꽃미남' 얼굴이 그냥 나온 게 아니네…"라고 찐 감탄한다. 김성수 또한 "우리 엄마, 다시 결혼해도 되겠어~"라며 너스레를 떤다.

훈훈한 분위기 속, 김성수는 지난해 박소윤과 '겨울 데이트'를 즐겼던 곳이자, 어머니의 '최애 장소'인 포천 산정호수로 가서 '모자 데이트'를 한다. 김성수는 어머니의 손을 자연스럽게 잡고 걷는 것은 물론, "소윤이와 이곳에서 '오리 보트'를 탔으니 엄마에게는 '등 보트'를 태워주겠다"라며, 어머니를 업고 산책로를 거니는 명불허전 '성스윗' 면모를 보인다. 이를 지켜보던 '학생주임' 탁재훈은 "어머니의 손은 그렇게 잘 잡으면서, 소윤 씨의 손은 왜 그렇게 잡기가 힘들었어?"라고 꼬집더니, "앞으로는 (박소윤의 손을) 그냥 엄마라고 생각하고 잡아"라는 황당 연애 조언을 건네 현장을 뒤집어 놓는다.

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한편 박소윤도 김성수와 어머니의 데이트를 위해 지원사격에 나선다. 어머니가 평소 원하던 청바지를 비롯해, 맞춤형 스카프까지 준비해 어머니의 스타일을 젊게 만들어주는 것. 박소윤의 깜짝 선물을 받은 김성수의 어머니는 "어머, 소윤이가?"라며 예비 며느리(?)를 향한 친근감을 드러내는가 하면, 사이즈와 핏이 딱 맞는 청바지를 입어보자마자 환한 미소로 '대만족'을 표현한다.

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김성수와 어머니의 다정한 데이트를 비롯해, 서준영이 자신의 생일을 맞아 정재경과 '캠핑 데이트'에 나서는 현장은 14일(목) 밤 10시 방송되는 채널A '신랑수업2' 에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com