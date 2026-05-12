'원더풀스' 감독 "슈퍼히어로 로망 컸는데, 따뜻함까지 느낄 수 있어"

넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회가 12일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 유인식 감독이 인터뷰를 하고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 유인식 감독이 "슈퍼히어로 장르를 좋아했는데, 로망을 이뤘다"고 말했다.

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12일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출) 제작발표회가 열렸다.

이날 제작발표회에는 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니 역의 박은빈, 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 해성시 대표 개진상 손경훈 역의 최대훈, 주체할 수 없는 괴력을 소유하게 된 해성시 왕호구 강로빈 역의 임성재, 해성시 큰손식당 주인 김전복 역의 김해숙, 초능력 연구 책임자 하원도 역의 손현주, 사람을 세뇌시키는 초능력자이자 분더킨더의 둘째 석주란 역의 정이서, 사람을 환각에 빠뜨리는 초능력자이자 분더킨더의 막내 석호란 역의 최윤지, 중력 컨트롤 초능력자이자 분더킨더의 행동대장 김팔호 역의 배나라, 그리고 유인식 감독이 참석했다. 능수능란 염력을 사용하는 의문의 해성시청 공무원 이운정 역의 차은우는 군 복무로 불참했다.

유인식 감독은 "1999년 세기말을 앞두고 조금은 보잘것없는 사람들에게 특별한 능력이 생기면서 펼쳐지는 이야기다. 코믹, 슈퍼히어로, 어드벤처 드라마다"며 "원래 나는 슈퍼히어로 장르를 좋아했다. 그런 부분에서 로망이 있었는데 이 원안을 보면서 다시 가슴이 두근두근했다. 내가 만들어서 다르고 특별한, 또 보는 사람들이 흥분할 수 있는 드라마를 만들려고 했다"고 설명했다.

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그는 "이 장르는 기본적으로 즐거워야 한다. 끝날 때까지 일어나고 싶지 않은 즐거움, 많은 웃음을 즐기고 난 후 어딘가 한 스푼 따뜻함을 느낄 수 있는 그런 드라마다"고 덧붙였다.

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'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com