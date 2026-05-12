'원더풀스' 박은빈 "천방지축 캐릭터, 즐겁게 연기하고 싶어 선택한 작품"

넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회가 12일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 박은빈이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박은빈이 "즐겁게 연기하고 싶어서 선택한 작품이다"고 말했다.

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12일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출) 제작발표회가 열렸다.

이날 제작발표회에는 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니 역의 박은빈, 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 해성시 대표 개진상 손경훈 역의 최대훈, 주체할 수 없는 괴력을 소유하게 된 해성시 왕호구 강로빈 역의 임성재, 해성시 큰손식당 주인 김전복 역의 김해숙, 초능력 연구 책임자 하원도 역의 손현주, 사람을 세뇌시키는 초능력자이자 분더킨더의 둘째 석주란 역의 정이서, 사람을 환각에 빠뜨리는 초능력자이자 분더킨더의 막내 석호란 역의 최윤지, 중력 컨트롤 초능력자이자 분더킨더의 행동대장 김팔호 역의 배나라, 그리고 유인식 감독이 참석했다. 능수능란 염력을 사용하는 의문의 해성시청 공무원 이운정 역의 차은우는 군 복무로 불참했다.

박은빈은 "오늘을 살아가는 천방지축 막무가내 철부지 역할을 연기했다. 독보적인 예측불가한 캐릭터를 맡았다. 나는 이번 작품에서 순간 이동 능력을 갖게 됐다"며 "유인식 감독과 두 번째 호흡인데, 굉장히 즐겁고 싶어서 참여하게 된 프로젝트였다. 이 대본을 처음 봤을 때 기발하다는 생각도 들었고 스스로도 굉장히 즐겁게 연기할 수 있을 것 같았다. 내가 그동안 표현했던 어느 캐릭터보다 사고 방식이 단순했다. 나 또한 이 캐릭터를 알아가면서 즐거운 경험을 하게 됐다"고 자신했다.

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'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com