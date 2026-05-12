'원더풀스' 감독 "박은빈에게 늘 감탄..'어디까지 할 수 있나?' 싶어 캐스팅"

넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 제작발표회가 12일 서울 종로구 JW메리어트 동대문에서 열렸다. 박은빈이 포토타임을 갖고 있다. 동대문=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.12/

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[스포츠조선 조지영 기자] 유인식 감독이 배우 박은빈에 대한 신뢰를 드러냈다.

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12일 오전 서울 종로구 JW 메리어트 동대문 스퀘어 그랜드볼룸에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출) 제작발표회가 열렸다.

이날 제작발표회에는 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니 역의 박은빈, 여기저기 끈끈하게 붙어버리는 해성시 대표 개진상 손경훈 역의 최대훈, 주체할 수 없는 괴력을 소유하게 된 해성시 왕호구 강로빈 역의 임성재, 해성시 큰손식당 주인 김전복 역의 김해숙, 초능력 연구 책임자 하원도 역의 손현주, 사람을 세뇌시키는 초능력자이자 분더킨더의 둘째 석주란 역의 정이서, 사람을 환각에 빠뜨리는 초능력자이자 분더킨더의 막내 석호란 역의 최윤지, 중력 컨트롤 초능력자이자 분더킨더의 행동대장 김팔호 역의 배나라, 그리고 유인식 감독이 참석했다. 능수능란 염력을 사용하는 의문의 해성시청 공무원 이운정 역의 차은우는 군 복무로 불참했다.

'이상한 변호사 우영우'를 통해 박은빈과 메가히트 역사를 쓴 유인식 감독은 "'이상한 변호사 우영우'를 함께하면서 박은빈에게 늘 감탄했다. '어디 이런 것도 해낼 수 있을까?'라는 마음이 있었다. 생각보다 코미디 센스도 좋았다. 임성재도 어떤 영화를 보고 '이상한 변호사 우영우'에 캐스팅했다. 본인의 존재감을 드러내는 배우였고 이번에도 역시나 만족했다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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그는 "흥행 기대치는 다들 호의적으로 생각해주는 것 같아 글로벌 1위를 꿈꾸고 있다"고 고백했다.

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박은빈 역시 "빠른 시일에 다시 호흡을 맞추게 됐다. 우영우의 김밥집 앞에서 이 작품 이야기를 듣게 됐는데 너무 재미있더라. 이후 함께하면서 심도 깊은 이야기를 나눌 기회가 많았다. '원더풀스'가 잠재력이 느껴지는 작품이라서 관심이 갔다. 무엇보다 유인식 감독과 '이상한 변호사 우영우' 이후 즐겁게, 가벼운 마음으로 할 수 있는 작품을 하고 싶었다. 보는 사람에게 웃음을 줄 수 있는 작품을 하고 싶었고 그 선택이 잘한 선택이었던 것 같다"고 덧붙였다.

'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다. 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 오는 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com