김보미, 5살 아들 위협 후 조롱한 중학생에 분노 "가정교육 왜 중요한지 알겠다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김보미가 어린 아들을 향해 위협 행동을 한 중학생들을 목격한 뒤 분노를 터뜨렸다.

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김보미는 지난 11일 자신의 SNS를 통해 일상에서 겪은 불쾌한 경험을 공개하며 "가정교육의 중요성을 절실히 느꼈다"고 밝혔다.

그는 "아들 학원 픽업해서 걸어오는데 누가 봐도 집 앞 중학생, 자전거 타고 가다가 아들이 무서워서 피하니까 발로 차는 시늉을 하더라"며 상황을 설명했다.

김보미는 "예의 없는 것들. 그리고 웃으면서 놀리고 간다"라면서 어린 아들을 향해 위협 행동을 한 중학생을 직접 목격한 뒤 분노를 감추지 못했다.

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그는 "진짜 가정교육 왜 중요한지 알 것 같다"라면서 "무개념 애들 너무 화난다. 욕을 한 바가지 해줬어야 했는데"라고 솔직한 심정을 털어놨다.

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한편, 김보미는 동갑내기 발레리노 윤전일과 지난 2020년 6월 결혼, 같은 해 12월 아들을 품에 안았다. 이어 지난해 1월 둘째 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다. 현재 김보미는 SNS와 개인 유튜브 채널을 통해 소통 중이다.

anjee85@sportschosun.com