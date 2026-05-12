"유일한 구속 전과자" 이재율, 선배 신동엽 과거 소환한 '조롱 천재'

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 이재율이 선배 신동엽을 향한 살벌한(?) 패러디 개그로 현장을 초토화시켰다. 특히 신동엽의 과거 구속 이력까지 소환한 '누가 죄인인가' 패러디가 폭발적인 반응을 얻으며 웃음을 안겼다.

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11일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '이상한 애들이요? 그게 바로 저흽니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 게스트로는 곽범, 이선민, 이재율, 김동하가 출연했다.

이날 신동엽은 "재율이는 원래 조롱을 잘한다"며 후배 개그 감각을 극찬했고, 주변에서도 "또래 개그맨들이 천재라고 인정한다"고 거들었다. 이재율은 앞서 강호동, 김구라 등을 대상으로 진행했던 뮤지컬 '누가 죄인인가' 패러디가 수천만 조회수를 기록했다고 언급했다.

이어 그는 "선배님 오면서 급하게 짰다"며 신동엽 버전 패러디를 즉석 공개했다. 이재율은 "불후의 명곡 MC인데 뽑기 놀이만 하고 진행은 이찬원이 하는 죄", "놀라운 토요일 MC인데 간식만 먹고 진행은 붐이 하는 죄", "부끄러울 때 보는 사람도 같이 부끄럽게 귀까지 빨개지는 죄" 등 신동엽의 방송 스타일을 거침없이 디스해 폭소를 자아냈다.

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특히 분위기를 뒤집은 건 마지막 한 방이었다. 이재율은 "누가 죄인인가 불렀던 사람들 중 유일하게 실제로 구속됐던 죄"라고 말했고, 스튜디오는 순식간에 초토화됐다. 신동엽 역시 웃음을 터뜨리며 "내가 들으면서 '아 조금 약한데' 했는데"라며 이재율의 센스에 감탄했다. 이어 술잔을 부딪히자 김동하는 "진짜 죄인이랑 술 먹는 게 처음이다. 영광이다"라고 이어가는가 하면, 곽범은 "개그맨은 특채인데 교도소는 공채네"라고 추가 공격을 날렸고, 신동엽은 결국 두 손을 들며 웃음을 감추지 못했다.

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한편 신동엽은 1999년 대마초 혐의로 구속돼 벌금 2천만 원을 선고받았으며 개인 채널을 통해 "당시 구치소에서 12일 정도 있었다"고 말한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com