'최동석과 파경' 박지윤, 어버이날 받은 딸 문자 공개...결국 울컥 "엄마 위해 용돈 털었어"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박지윤이 어버이날을 맞아 두 자녀에게 받은 선물을 공개하며 뭉클한 감동을 전했다.

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11일 박지윤은 자신의 SNS를 통해 "여러모로 사랑이 넘치는 오늘"이라는 글과 함께 자녀들과 보낸 따뜻한 일상을 공유했다.

공개된 사진과 글에는 어버이날을 맞아 엄마를 위해 정성껏 선물을 준비한 두 자녀의 마음이 담겨 훈훈함을 자아냈다.

박지윤은 "금요일에 못 만난 엄마한테 화력 쏘느라 텅장이 된 이안이, 다인이 용돈 잔고는 엄마가 다시 채워주겠지만 마음만은 우리 셋 다 부자"라며 흐뭇한 마음을 드러냈다.

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이어 "오늘은 꼭 족발 드셔야겠다는 딸의 주문에 의도치 않게 또 야식+넷플릭스로 달리며 짠을 아니할 수 없었네요"라며 아이들과 함께한 소소하지만 행복한 저녁 시간을 전했다.

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특히 딸이 직접 전한 메시지가 보는 이들의 마음을 울렸다. 박지윤의 딸은 "엄마 내가 원래 케이크 사가려고 했는데 집에 오면 알게 될 거야. 케이크를 못 사게 돼서 대신 내 용돈 털어서 이거라도 샀어. 덕분에 내 통장 잔고는 천원이 됐지만"이라며 진심 어린 마음을 표현했다. 동생 역시 자신의 용돈으로 케이크를 준비한 것으로 알려져 더욱 감동을 더했다.

박지윤은 바쁜 방송 스케줄 속에서도 자녀들과 함께하는 시간을 무엇보다 소중하게 여기며 꾸준히 추억을 쌓아가고 있다. 세 가족의 돈독한 분위기가 고스란히 전해지며 많은 이들의 응원을 받고 있다.

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한편 박지윤과 최동석은 지난 2009년 결혼해 1남 1녀를 두었지만, 2023년 법원에 이혼 조정 신청서를 제출하며 결혼 14년 만에 파경을 맞았다.

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현재 두 자녀의 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접교섭을 통해 자녀들을 만나고 있는 것으로 알려졌다.

박지윤은 현재 제주도에 위치한 국제학교에 재학 중인 두 자녀의 양육에 집중하고 있다. 특히 딸은 지난해 한국국제학교 제주캠퍼스 중등 과정을 졸업했으며, 현재 고등학생으로 의대 진학을 목표로 하고 있는 것으로 전해져 관심을 모으고 있다.

shyun@sportschosun.com