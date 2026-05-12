살인범 정체 밝혀진 '허수아비', 박해수-이희준 또 갈등

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[스포츠조선 백지은 기자] 박해수, 이희준의 갈등이 절정으로 치닫는다.

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ENA 월화드라마 '허수아비' 측은 8회 방송을 앞둔 12일 새로운 용의자 임석만(백승환)의 등장 속, 또다시 대립각을 세우는 강태주(박해수)와 차시영(이희준)의 스틸컷을 공개했다.

지난 방송에서는 억울한 누명을 벗은 이기범(송건희)의 죽음부터 마침내 베일을 벗은 '이용우'의 정체까지, 충격과 반전이 휘몰아치며 시청자들을 패닉에 빠지게 했다. 임석만은 새로운 용의자로 체포되고, 이기범에게는 구치소 석방 조치가 내려졌다. 하지만 그는 집으로 돌아오기도 전에 숨을 거뒀다. 사인은 폭행과 고문에 의한 장기 손상과 패혈증이었다. 무엇보다 이기범은 형 이기환(정문성)의 정체를 이미 알고 있었음이 밝혀지며 이목을 집중시켰다.

그런 가운데 공개된 사진은 강태주, 차시영의 일촉즉발 순간을 포착해 아슬한 긴장감을 자아낸다. 강태주가 차시영의 멱살을 잡은 채 노려보자, 차시영도 강태주의 눈을 피하지 않고 마주 본다. 앞선 예고편에서 "네가 그러고도 사람이야? 어떻게 나한테 그딴 혐의를 씌워!"라며 강태주가 차시영을 원망하는 모습이 공개된 만큼, 공조와 배신을 넘나들며 뒤얽히고 있는 이들의 관계 향방을 궁금케 한다.

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함께 공개된 또 다른 사진 속 7차 사건 현장 검증에 나선 장명도(전재홍), 도형구(김은우) 형사의 모습도 눈길을 끈다. 임석만이 성치 않은 몸으로 피해자의 집 담벼락을 넘기는 불가능해 보이는 상황에서, 강제로 밀어붙이는 두 사람의 악랄한 행보가 저절로 분노를 일으킨다. 과연 '제2의 희생자' 임석만은 이기범과 같은 운명에 처할지, 앞으로 펼쳐질 후반부 전개에 대한 귀추가 주목된다.

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'허수아비' 제작진은 "이기범의 죽음 이후, 강태주와 차시영의 갈등이 걷잡을 수 없이 깊어진다"라며, "새로운 용의자 임석만을 둘러싼 수사 역시 예상치 못한 방향으로 흘러가게 될 것"이라고 전했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com