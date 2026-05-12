트와이스 정연, 누군지 못 알아볼 뻔...살 빠지더니 '확 달라진 비주얼'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 트와이스의 멤버 정연이 한층 달라진 비주얼과 분위기로 근황을 전하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

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11일 정연은 해외에서 촬영한 다양한 콘셉트의 화보 컷을 공개했다.

정연은 깊게 파인 티셔츠와 짧은 스커트, 오버핏 셔츠에 원피스를 레이어드한 스타일, 눌러 쓴 모자와 헐렁한 팬츠 룩까지 다양한 패션을 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다.

특히 이전과 확연히 달라진 날렵한 비주얼과 슬림해진 분위기가 팬들의 감탄을 자아냈다.

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사진마다 한층 또렷해진 이목구비와 가녀린 실루엣이 돋보이며 "리즈를 다시 찍었다"는 반응도 이어지고 있다.

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정연은 과거 건강 문제로 힘든 시간을 겪은 바 있다. 그는 지난 2020년 목 디스크 수술 이후 치료 과정에서 스테로이드제를 복용했고, 이 과정에서 부작용으로 알려진 쿠싱증후군 증상을 겪으며 체중이 급격히 증가했다.

당시 갑작스러운 외형 변화로 많은 관심과 걱정을 받았던 정연은 활동을 잠시 중단하기도 했다.

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이후 꾸준한 운동과 식단 관리, 충분한 휴식을 병행하며 건강 회복에 집중해왔다.

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특히 최근에는 안정된 컨디션 속에서 트와이스 활동에 복귀해 활발한 무대를 이어가고 있으며, 건강을 되찾은 모습으로 글로벌 팬들의 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com