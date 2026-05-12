15일 얼리 액세스 출시되는 '서브노티카 2', 누적 위시리스트 500만 돌파

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크래프톤 산하 개발 스튜디오 언노운 월즈의 신작 '서브노티카 2'가 얼리 액세스 출시를 앞두고 글로벌 시장에서 여전히 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 나타났다.

언노운 월즈는 15일 '서브노티카 2'의 얼리 액세스 출시를 앞두고 12일 0시(한국시간)부터 스팀 사전 판매와 사전 다운로드를 시작했다고 밝혔다. '서브노티카 2'는 지난 9개월간 스팀 글로벌 위시리스트 1위를 유지했으며, 최근 누적 위시리스트 500만을 돌파했으며, 사전 판매 시작 직후에는 스팀 글로벌 최고 매출 순위 1위까지 오르며 기대감을 입증하고 있다.

일반적으로 위시리스트 수치는 글로벌 기대작의 흥행 바로미터로 여겨지는데, 500만 돌파는 AAA급 블록버스터 수준의 관심도로 해석되기 때문이다. 크래프톤과 언노운 월즈는 분위기를 끌어올리기 위해 지난 10일 '퍼스트 다이브 쇼케이스'를 진행했는데, 트위치와 유튜브, 스팀을 통해 동시 송출된 행사에는 최대 동시 시청자 8만명이 몰렸다고 전했다.

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이날 개발진이 직접 등장, 게임 방향성과 신규 콘텐츠를 소개했다. 공개된 데모 플레이에서는 신규 수중 탈것과 한층 진화한 기지 건설 시스템, 거대 심해 생명체와의 조우 장면 등이 공개됐다. 함께 공개된 게임플레이 트레일러는 언리얼 엔진5 기반의 그래픽을 통해 심해 생태계를 더욱 사실적으로 구현했고, 정교한 광원 효과와 생동감 있는 수중 표현을 보여줬다.

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특히 이번 작품은 시리즈 최초로 최대 4인 협동(Co-op) 플레이를 지원한다. 전작이 '고독한 심해 생존'의 감성을 극대화했다면, 이번에는 동료와 함께 탐험과 생존 전략을 공유하는 방향으로 확장됐다. '서브노티카' 시리즈는 단순 생존 게임을 넘어 심해 탐험의 공포를 독창적으로 구현했다는 평가를 받고 있으며, 전작은 글로벌 누적 판매량 수천만장을 기록하며 해양 생존 장르를 대표하는 IP로 자리잡았다.

이번 후속작에선 배경 행성부터 완전히 새롭게 구성된다. 플레이어는 미지의 외계 해양 행성에서 변화하는 환경에 적응하며 생존해야 하고 생체 적응 시스템과 확장된 탐험 요소 역시 새롭게 추가됐다. 이진형 크래프톤 본부장은 "9개월 연속 위시리스트 1위와 500만 돌파는 글로벌 팬들의 기대를 보여주는 결과"라며 "더욱 깊어진 서사와 정교한 생태계를 통해 심해 탐험의 경외감을 선사할 것"이라고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com