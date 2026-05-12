[공식] 고레에다 히로카즈 감독, 6월 4일 내한 확정..'상자 속의 양' 쿠와키 리무와 동반 홍보

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[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '상자 속의 양'(고레에다 히로카즈 감독)의 주역이 한국 팬들을 만난다.

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'상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독과 아역 배우 쿠와키 리무가 오는 6월 4일 한국을 찾아, 같은 날 언론시사회와 내한 공식 기자회견에 이어 저녁 무대인사 및 GV(관객과의 대화)로 관객들을 만나게 된다. 이튿날인 5일에는 한국 주요 매체와의 라운드 인터뷰를 마치고, 다시 한 차례 무대인사와 GV로 한국 관객과 호흡하며 일정을 마무리할 예정이다.

고레에다 히로카즈 감독은 한국과 꾸준히 인연을 이어온 감독이다. 2022년 자신이 연출한 첫 한국 영화 '브로커'로 송강호·강동원·아이유·배두나 등 한국 배우들과 함께 칸 영화제 경쟁 부문에 진출했고, 2024년 2월에는 한국에서 누적 관객 50만명 이상을 돌파한 '괴물'의 흥행 감사 인사를 직접 전하기 위해 2박 3일 일정으로 공식적으로 서울을 찾은 바 있다.

이번 내한은 신작 '상자 속의 양'의 한국 개봉에 맞춰 한국을 찾는 자리로, 그의 통산 10번째 칸국제영화제 진출작이자 제79회 칸영화제 경쟁 부문 초청작이다.

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'상자 속의 양'은 죽은 아이를 대신해 한 집에 들어온 7세 설정 휴머노이드가 비로소 가족이 된다는 것의 기쁨과, 다시 버려질지 모른다는 불안을 마주하게 되는 이야기를 그린 작품이다. 아야세 하루카, 다이고(치도리), 쿠와키 리무가 출연했고 '그렇게 아버지가 된다' '바닷마을 다이어리' '어느 가족' '브로커'의 고레에다 히로카즈 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 10일 개봉한다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com