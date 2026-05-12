조이, 돌연 제2의 인생 준비...'애견 미용사' 자격증 도전 "이 직업 못하면 기술 있어야"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 조이가 미래를 대비해 애견 미용 자격증 취득에 도전하는 근황을 공개했다.

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12일 MBC 측은 공식 SNS에 "초집중한 눈으로 가위질을 하고 있는 조이 회원님. 미래에 대한 고민으로 자격증을 취득하겠다는데"라는 글과 함께 '나 혼자 산다' 예고편을 공개했다.

영상 속 조이는 애견 미용 자격증을 따기 위해 학원을 찾았다. 그는 "이 직업을 하지 못하게 된다면 기술이 좋을 것 같더라"면서 미래에 대한 진지한 고민 끝에 새로운 도전에 나서게 된 이유를 설명했다.

이에 조이는 바쁜 일정 속에서도 두 달간 강아지 가발을 만들었다. 그는 "이제 잘한다. 가위질만 연습했다"라면서 꾸준한 연습을 통해 갖게 된 가위질 실력을 뽐냈다.

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하지만 실제 수업은 생각보다 훨씬 까다로웠다. 조이는 "다 규칙이 있고, 평소에 우리가 가위질하는 것과는 완전히 다르다"라면서 전문 기술의 어려움을 실감했다. 이어 그는 "기마 자세로 자르라고 하더라"며 설명한 뒤 자세를 유지하다 비틀거리며 허리 통증을 호소해 웃음을 자아냈다.

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빗질하던 중 강아지의 꼬리가 떨어지는 돌발 상황도 발생했다. 이 모습을 뒤에서 지켜보고 있던 선생님은 "떨어지면 실격이다"라면서 날카롭게 지적했고, 조이는 "안 된다"라면서 좌절했다.

조이는 "솔직히 너무 힘들었다. 정말 쉽지 않다"라면서도 "7월에 필기 시험을 앞두고 있다"라면서 집중한 채 공부를 하는 등 자격증 취득을 향한 강한 의지를 드러내 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com