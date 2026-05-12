제니, '탈YG" 후 완벽 홀로서기 "2년간 238억 정산"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 제니가 성공적인 홀로서기를 알렸다.

Advertisement

10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제니가 설립한 OA엔터테인먼트(이하 OA)는 최근 2년간 제니에게 총 238억 원 규모의 정산금을 지급했다. 2024년 143억 원, 2025년 약 95억 원이 각각 지급됐으며 감사보고서상 매출원가로 분류됐을 뿐 세부 항목별 금액은 공개되지 않았다.

제니는 2023년 11월 YG엔터테인먼트(이하 YG)와 전속계약이 종료된 뒤 OA를 설립했다. 블랙핑크 완전체 활동은 YG를 통해 이어가되 솔로 앨범과 광고 공연 방송출연 등 개인 활동은 OA를 통해 진행한다. 회사 지분은 제니가 100% 보유하고 있으며 대표는 모친이 맡고 있어 수익의 대부분이 외부 유출 없이 제니에게 돌아가는 구조다.

즉 제니가 정산받은 금액은 최근 발표한 솔로 앨범과 글로벌 브랜드 광고 모델료, 개인 공연 수익 등만 포함된 금액으로 블랙핑크 월드투어 수익은 YG를 통해 정산되므로 이를 합치면 제니의 실제 총수익은 238억원을 훨씬 상회할 것으로 보인다.

Advertisement

이로써 제니는 '탈YG' 이후 홀로서기에 완벽 성공했음을 수치로 입증했다. 최근 타임지 선정 2026 영향력 있는 100인에 유일한 K팝 아티스트로 선정되고 4년 연속 멧갈라에 초청되고, 코첼라를 비롯한 대형 페스티벌에서의 러브콜도 이어지고 있는 등 그의 글로벌 영향력은 더욱 커질 전망이다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com