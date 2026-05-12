'손민수♥임라라' 강단둥이남매, 96세 외증조 할머니 만났다…보기만 해도 흐뭇('슈돌')

사진 제공=KBS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다' 손민수, 임라라 부부의 강단둥이남매가 96세 외증조할머니와 만난다.

Advertisement

13일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 621회는 '지금, 만나러 갑니다'편으로 MC 김종민과 랄랄이 함께하는 가운데, 손민수, 임라라의 자녀인 강단둥이남매는 극강의 친화력과 햇살 같은 미소로 첫 만남부터 외증조할머니의 미소 무한 유발자에 등극한다.

특히 귀여운 딸기요정으로 변신한 강단둥이남매의 모습이 시선을 사로잡는다. 강이와 단이는 빨간색 딸기 모자와 초록색 딸기 꼭지 모양의 넥카라를 하고 과즙미를 터트린다. 딸기 모자 아래 왕만두 단이의 오동통한 양 볼이 귀여움을 자아낸 데 이어 물만두 강이의 사랑스러운 눈웃음이 심쿵을 유발한다.

3년만에 임라라를 만난 외증조할머니는 증손주 강단둥이남매를 보자 "아이고 예쁘다"라며 환한 미소를 터트린다. 외증조할머니는 임라라에게 예능인의 끼를 물려준 분으로, 96세라는 나이에도 유쾌한 에너지를 뽐낸다고. 딸기 요정으로 변신한 강이, 단이를 가만히 바라보더니 "하나 낳기도 힘든데 둘을 낳았어? 재주도 좋다~"라며 박수까지 치며 손녀의 출산을 축하해 자동 미소를 선사한다.

Advertisement

그런가 하면, 외증조할머니부터 외할머니, 엄마 임라라, 단까지 4대가 한 자리에 모여 똑 닮은 비주얼을 자랑해 눈길을 끈다. 단은 자신이 외증조할머니를 닮았다는 것을 아는지 외증조할머니를 향해 방긋방긋 미소 지으며 극강의 친화력을 뽐낸다. 이어 단이 외증조할머니가 말을 할 때마다 옹알이와 함께 웃음을 터트리자 임라라는 "강이, 단이가 자기 닮은 사람 알아보나 봐"라며 낯가림 없는 강단둥이남매의 모습에 신기해했다는 후문. 강단둥이남매와 임라라에게 끼 유전자를 물려준 96세 외증조할머니의 만남은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

Advertisement

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com