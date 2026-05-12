“키스 1주차, 3주차엔 그거 해” 김숙, 11년 전 ‘키스 철학’ 재조명 ‘폭소’

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[스포츠조선 조민정 기자] 김숙이 11년이 지나도 변하지 않은 연애 철학으로 웃음을 안겼다. 특히 키스에 대한 생각이 과거와 현재를 오가며 공개되면서 시선을 집중시켰다.

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최근 유튜브 채널 '비보티비'에는 '비밀보장' 11주년을 맞아 진행된 특집 영상이 공개됐다.

이날 팟캐스트에서 김숙과 송은이는 '에레나 vs 에레나' 코너를 통해 2015년과 2026년의 고민 상담 답변을 비교하는 시간을 가졌다.

이 과정에서 가장 눈길을 끈 건 연애 진도와 키스에 대한 김숙의 일관된 기준이었다. 상담에서 김숙의 과거 발언이 다시 소환되며 시선을 끈 것. 11년 전 김숙은 "키스는 1주 차에 하고 3주 차에는 그거 가라"는 과감한 조언을 내놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

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반면 2026년의 김숙은 같은 질문에 대해 보다 수위를 낮춘 답변을 내놨다. 직접적인 표현은 피하면서도 자연스러운 흐름을 강조하는 쪽으로 방향이 바뀐 것. 그는 "11년 지나서 철들었네"라고 스스로를 평가하면서도 "그때는 잃을 게 없어서 더 세게 말했던 것 같다"고 돌아봤다. 이어 지금의 자신에 대해선 "인생 노하우가 쌓였다"고 덧붙이며 변화된 지점을 짚었다.

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하지만 과거의 거침없는 답변과 비교해 현재의 조언이 다소 순해졌다는 평가가 이어지자 김숙은 "앞으로는 더 간결하고 독하게 하겠다"고 선언해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 '비밀보장'은 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 매주 수요일 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com