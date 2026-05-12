국동호 ‘학폭 논란’ 새 국면...폭로 변호사, SNS 돌연 비공개 전환

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연자 국동호를 둘러싼 학교폭력 의혹이 이어지는 가운데 최초 문제를 제기한 변호사 A씨가 돌연 SNS 계정을 비공개로 전환해 배경에 관심이 쏠리고 있다.

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A씨와 같은 법률사무소 소속이라고 밝힌 B씨는 최근 자신의 계정을 통해 "A 변호사의 계정 비공개 전환은 특정인의 입장 발표와는 무관하다"며 "외부 상황을 고려해 보호 차원에서 권유한 조치"라고 설명했다.

이어 A씨 측은 "사건의 경위와 사실관계는 이미 인터뷰를 통해 충분히 설명했다"면서도 "방송과 보도 일정, 방송사와의 약속이 있어 세부 내용은 공개 전까지 추가 언급이 어렵다"고 밝혔다.

앞서 A씨는 지난 3일 국동호의 학창 시절 학교폭력 의혹을 제기했다. 그는 "당시 일진들로부터 괴롭힘을 당했다"며 국동호가 이를 알고도 방관했다고 주장했다. 또 배드민턴 채로 머리를 맞거나 의자에 압정이 놓이는 등 구체적인 피해 정황도 언급했다.

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반면 국동호 측은 해당 의혹을 전면 부인하고 있다. 국동호는 "일방적인 주장일 뿐 사실과 다르다"며 "관련 사건에 연루된 바 없고 방조했다는 주장 역시 성립할 수 없다"고 반박했다.

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소속사 역시 "자체 확인 결과 폭력이나 위력 행사에 가담한 사실이 없다"며 법적 대응을 예고한 상태다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com