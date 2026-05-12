‘백상 여신’ 이수지, 제작진에 100만원대 명품백 쾌척 'FLEX'

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[스포츠조선 조민정 기자] 코미디언 이수지가 유튜브 제작진에게 통 큰 선물을 건네며 훈훈한 미담을 만들었다.

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최근 유튜브 채널 '핫이슈지' 담당 작가와 PD는 각자의 SNS를 통해 이수지에게 받은 선물을 공개했다.

작가는 "죽을 때까지 이수지만을 위한 대본을 쓰겠다"며 유쾌한 소감을 남겼고 PD 역시 "말도 안 된다. 감사하다"는 글로 고마움을 전했다.

함께 공개된 사진에는 명품 브랜드 쇼핑백 사진이 담겼다. 특히 일부 제품은 공식 홈페이지 기준 100만 원을 훌쩍 넘는 고가로 알려져 눈길을 끌었다.

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앞서 이수지는 제62회 백상예술대상에서 여자 예능상을 수상하며 2년 연속 트로피를 들어올렸다. 당시 그는 "애드리브처럼 보이는 장면도 모두 대본 덕분"이라며 제작진에게 공을 돌린 바 있다.

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2008년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔한 이수지는 이후 KBS 27기 공채로 재데뷔하며 활동을 이어왔다. 'SNL 코리아 시즌8'의 '스마일 클리닉' 코너로 큰 인기를 끌었고 최근에는 유튜브 '핫이슈지'를 통해 다양한 현실 풍자 콘텐츠로 주목받고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com