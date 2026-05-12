역대급 불장에 장성규 같은 사람도 많다...삼전 들어갔다 '피눈물' "얘기도 마"

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[스포츠조선 정안지 기자]역대급 상승 주식장에 울고 있는 사람도 많다. 방송인 장성규가 삼성전자 주식 투자 실패담을 공개했다.

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12일 장성규는 "'ㅅ'을 꺼냈지만 센스있는 동생이라 박제"라는 글과 함께 한 팬과 나눈 DM 내용을 공개했다.

공개된 메시지에서 한 팬은 "형 삼성전자 지금이냐"라며 조심스럽게 투자 시기를 물었다. 이에 장성규는 "8만 원에 사서 6만 원에 팔았다"라면서 해당 주식 실패담에 대해 이야기했다. 그러면서 그는 "삼성전자 'ㅅ'도 꺼내지 마라"라고 전했다.

이에 해당 팬은 재치 있게 "알겠다. 'ㅅ'ㅓㅇ규형, 형의 주가는 항상 우상향일 거다. 응원한다"라고 응원해 웃음을 안겼다.

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그러자 장성규는 "'ㅅ'을 꺼냈지만 센스있는 동생이라 박제. 아름다운 마무리다"라며 만족감을 드러낸 뒤, "우리 모두의 인생이 우상향이길"이라고 덧붙였다.

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최근 삼성전자 단시간에 큰 폭으로 상승한 가운데 이날은 전장 대비 2.28% 내린 27만9000원에 마감했다.

한편 장성규는 지난 2014년 초등학교 동창과 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다. 지난 2021년 서울 강남구 청담동의 한 건물을 65억 원에 매입했으며, 현재 해당 건물의 시세는 100억 원이 넘는 것으로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com