"비호감 될 날 온다" 양상국, 1개월 전 '태도논란' 셀프 예언…성지 영상 '파묘'

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 양상국이 연일 태도 논란으로 도마 위에 오르는 가운데, 약 1개월 전에 예언했던 발언이 다시 '파묘' 되고 있다.

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양상국은 최근 MBC '놀면 뭐하니'에서 '김해 왕세자'라는 캐릭터로 제 2의 전성기를 누렸다. 하지만 그 인기가 오래 가기도 전에, 연이어 불거진 태도 논란으로 비판을 받고 있다.

그런 가운데, 지난 4월 절친 김승혜 채널에 업로드된 영상에서 한 그의 발언이 재조명 되고 있다. 당시 그는 김승혜와 함께 과거 인터넷 방송 도전기를 회상하며, 공중파와 인터넷 방송의 차이점에 대한 생각을 밝혔다.

양상국은 "인터넷 방송하시는 분들은 공중파 오면 어려워하고, 공중파만 하신 분들은 인터넷 방송을 어려워한다"고 말했다. 그러면서 "나는 인터넷 방송 가면 BJ보다 더 세게 하고, 공중파 오면 또 공중파스럽게 한다"고 자신만의 강점을 설명했다.

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특히 그는 "요즘 시청자들은 인터넷 방송을 오래 봐서 공중파만 보면 심심하다고 느낀다"며 "인터넷과 공중파 사이 어딘가를 원하는 시대가 왔다. 그게 양상국인 것 같다"고 자신감을 드러냈다.

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다만 양상국은 "지금 기회가 주어진 것에 감사한다"며 "호감과 비호감 사이를 줄타기하다 언젠가는 비호감이 되는 날도 올 수 있다. 그것 또한 받아들여야 한다"고 담담하게 말했다.

양상국의 이 같은 발언은 최근 불거진 태도 논란으로 '비호감'이 되고 있는 상황을 예견한 듯 다시 화제를 모으고 있다.

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한편 양상국은 유재석이 진행하는 유튜브 채널 '뜬뜬'에 출연해 극단적인 연애관을 고수하는가 하면, 유재석이 "사랑하면 더 함께하고 싶지 않냐"며 설득에 나섰지만 양상국은 "그건 유재석 씨 스타일", "한 번만 더 이야기하면 혼냅니다"라는 발언까지 해 태도 논란에 휩싸였다.

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연이어 tvN '놀라운 토요일'에서도 고성을 지르고 후배 개그맨 김해준의 상황극을 받아주지 않고 발길질까지 하는 모습으로 논란이 됐다.

이에 양상국은 한 매체와의 인터뷰를 통해 "제가 실제 현장에서는 깍듯했다. 근데 카메라 앞에서는 실제 저와 달라야 한다는 생각이 커서 너무 오버한 거 같다"고 거듭 고개를 숙였다. 하지만 연이은 구설에 여론은 쉽게 돌아서지 않고 있다.

olzllovely@sportschosun.com