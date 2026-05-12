[공식] '1박 2일' 막내 유선호, 3년 6개월만 떠난다…"내 20대의 전부"

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유선호가 약 3년 6개월간의 '1박 2일 시즌4' 여정을 마무리한다.

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KBS2 예능 프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일') 측은 12일 "3년 반이라는 긴 시간을 함께한 멤버 유선호가 '1박 2일'을 졸업한다"며 "유선호는 오는 31일 방송을 통해 시청자들께 직접 마지막 인사를 전할 예정"이라고 밝혔다.

유선호는 자신의 마지막 녹화에서 '1박 2일'에 대해 "내 20대의 전부"이자 "전국을 누비면서 여행했던, 내 인생에서 평생 못 잊을 값진 경험"이라고 애정을 드러냈다는 전언이다.

또한, 멤버들과 마지막 밤을 같이 보내면서 "'1박 2일'에서의 여행은 끝이 났지만, 앞으로도 평생 함께 할 든든한 형들을 얻어서 너무 좋고 감사하다. 아무것도 아닌 저를 사랑해주신 시청자분들께도 감사하다"라며 진심어린 소회와 감사 인사를 전했다.

사진 제공=KBS

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유선호는 지난 2022년 12월 '1박 2일'에 합류해 프로그램 역사상 최초의 2000년대생 멤버로 활약했다. 특유의 패기 넘치는 에너지와 솔직한 매력, 신선한 예능감으로 시청자들의 사랑을 받으며 '1박 2일'의 막내 역할을 톡톡히 해냈다.

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특히 문세윤과는 '먹보 형제' 케미로, 딘딘과는 '최약체 듀오' 케미로 유쾌한 웃음을 선사하며 프로그램에 활력을 더했다. 막내다운 순수함과 예측불가 매력은 매 회차 새로운 재미를 만들어내며 존재감을 빛냈다.

이에 제작진은 "'1박 2일'의 젊은 피로 오랜 시간 프로그램을 빛내준 유선호에게 진심으로 감사드린다"며 "배우로서 더욱 다양한 모습을 보여줄 유선호의 앞으로의 활약을 계속 응원하겠다"고 전했다.

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한편 '1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분 방송되며, 유선호의 마지막 이야기는 오는 31일 방송에서 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com