전원주, 고관절 수술 후 짠순이 졸업.."제작진 밥값 40만원 플렉스, 이젠 베풀며 살 것"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전원주가 고관절 수술 후 180도 달라진 모습을 보였다.

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12일 '전원주_전원주인공' 유튜브 채널에는 '전원주 이즈백! 고관절 수술 따윈 두렵지 않아!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

전원주는 고관절 수술 이후 약 두 달 만에 유튜브 촬영에 복귀, 노래를 부르고 춤을 추며 건강한 근황을 전했다. 제작진은 "회복하는 데 1년 걸린다던데 대단하시다. 웃음 소리를 들으니 마음이 편안하다. 더 건강해지신 것 같다"라며 안도했다.

전원주는 "내가 옛날에는 짠순이었는데 나이를 먹으니 달라지더라. 수술 후 누워있을 때 이렇게 짠순이로 살다가 가버리면 나만 손해라는 생각이 들었다. 이젠 어려운 사람을 돕기 위해 일부러 현금을 가지고 다닌다. 길 가다가 돈을 달라고 하면 5만원이라도 주고 간다. 모으는 재미를 가졌다면 이젠 주는 재미를 가져야겠다"라고 말했다.

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이어 현금 봉투를 꺼내더니 "100만원을 넣어 갖고 나왔다. 밥 사 먹어라"라며 제작진에게 10만원씩, 총 40만원을 플렉스 했다.

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제작진은 "이게 무슨 일인가. 너무 훈훈하다"라고 말했고 전원주는 "90세를 향해가고 있다. 맨손으로 저세상에 갈텐데 가기 전에 어려운 사람을 조금이라도 도와줘야겠다고 생각한다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com