고소영, 명품 충동구매..뜯지도 않은 샤넬백 후회 "뒤처진다는 불안 있었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 고소영이 충동적으로 구매했다가 후회한 명품 아이템을 공개했다.

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12일 고소영의 유튜브 채널에는 '데뷔 35년 만에 처음으로 공개하는 인간 샤넬 고소영 옷방'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 고소영은 30년 넘게 모아온 명품들로 가득 채운 옷방을 공개했다. 엄마와 이모에게 물려받은 샤넬 백부터 20대 초반 직접 돈을 벌어 처음 구입한 버킨백 등 오랜 시간 수집해 온 명품 아이템들을 소개했다.

이날 고소영은 "군중심리에 휘둘려서 산 것도 많다"며 "레어템이라고 하면 갑자기 산 것도 있다"며 충동구매 경험도 솔직하게 털어놨다. 이어 포장조차 뜯지 않은 보라색 하트 모양 샤넬 백을 꺼내 보이며 "나도 하나쯤은 갖고 있어야 하나 불안했다. 안 갖고 있으면 뒤처지는 건가 싶었다"고 말했다.

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그는 "이제는 그런 거 안 하려고 한다. 없어지면 내 것이 아닌가 보다 생각하려고 한다. 보름 정도만 참으면 잊힌다"고 말했다. 그러면서 "계속 눈에 보이고 알고리즘에 계속 뜨고 유명 인플루언서들이 예쁘게 들고 다니는 사진이 나오니까 나도 가스라이팅되는 건데 요즘은 그런 거 많이 안 보려고 한다"고 밝혔다.

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또 고소영은 옷방 안 또 다른 공간에 보관 중인 핑크색 샤넬 비치웨어 세트도 공개했다. 그는 "해변에서 모래사장에 까는 게 너무 아까워서 한 번도 못 썼다"고 털어놨다.

이어 "인스타용이다. 수영복 입고 누워서 모자 쓰고 사진 찍은 다음에 '야 빨리 모래 털어'라고 하는 거다"라며 "인스타 끊어버려야 된다"며 한숨지어 웃음을 자아냈다.