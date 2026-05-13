“손 쪼물딱거려” 돌싱女 설레게 만든 ‘돌싱N모솔’ 조지 “시그널인 줄”

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[스포츠조선 조민정 기자] '돌싱N모솔' 조지가 뜻밖의 스킨십 비하인드로 화제를 모았다.

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12일 방송된 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'에서는 출연진들의 관계가 급속도로 가까워지는 모습이 공개됐다. 특히 밀폐된 공간에서 돌싱녀와 모솔남들이 손을 맞잡고 눈을 마주하는 체육시간이 진행되며 묘한 긴장감이 형성됐다.

이날 모솔남들은 돌싱녀들과 1분 동안 손을 잡은 채 서로를 바라보는 시간을 가졌다. 체육시간이 끝난 뒤 출연진들은 공용 거실에 모여 후일담을 나눴다.

서울쥐는 "다들 손 잡았을 때 안정감이 있으시더라"고 말한 뒤 "그중 으뜸은 조지"라고 언급해 눈길을 끌었다. 이어 "아까도 이야기했는데 손을 쪼물딱거렸다. 순간 (긍정)시그널로 착각할 뻔했다"고 밝혀 분위기를 달아오르게 했다.

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이에 조지는 멋쩍은 웃음을 지으며 "무의식적으로 한 것 같다"고 해명했다. 하지만 다른 여성 출연자들은 "다정해서 그런 거다"라며 조지를 감싸는 모습을 보였다.

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앞서 조지는 저녁 자리에서 노래를 가로채 열창하는 등 거침없는 행동으로 남다른 존재감을 드러낸 바 있다. 이번에는 예상 밖 다정한 스킨십 비하인드까지 공개되며 또 한 번 시선을 끌었다.

한편 '돌싱N모솔'은 돌싱 여성들과 모태솔로 남성들이 '연애기숙학교'에 입학해 짝을 찾아가는 연애 예능이다. 매주 화요일 오후 10시 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com