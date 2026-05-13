"무료 간병인 취급" 송지은, 박위와 결혼후 '악플'에 눈물.."해명하고 싶었다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 송지은·박위 부부가 결혼 후 악플로 인한 속마음을 털어놓으며 눈물을 보였다.

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13일 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' 측은 '송지은♥박위, 사랑 가득 담긴 신혼 생활과 부부의 진짜 속마음'라는 제목의 다음주 예고편을 공개했다.

예고편에는 결혼 18개월 차에 접어든 두 사람이 현관과 침대, 소파 등 집 안 곳곳에서 자연스럽게 밀착해 있는 모습이 담기며 '꿀 떨어지는' 신혼 분위기를 자아냈다.

박위는 송지은을 향해 "천사가 봄날의 햇살 같은 모습을 한 느낌이다"라고 표현하며 애정을 드러냈고, 여전히 팔불출 남편 면모를 보였다.

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또한 두 사람은 재활용 쓰레기를 누가 버리러 갈지를 두고 소소한 '아웅다웅'을 벌이기도 했다. 박위는 "집안일은 나의 기쁨"이라며 직접 휠체어를 타고 재활용을 버리러 나섰고, 능숙하게 이동하며 일상을 소화하는 모습으로 눈길을 끌었다.

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이어 박위는 "최초 공개하겠다. 저 박위는 배변을 도움받지 않는다"라고 직접 밝혀 시선을 모았다.

송지은은 "저희의 결혼 소식을 전한 영상 아래에 누군가 '무료 간병인 고용'이라고 댓글을 남겼더라. 저를 그렇게 칭한 거다"라며 눈물을 보여 안타까움을 자아냈다.

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이후 두 사람은 해당 상황과 관련해 "한번쯤은 해명을 해야 할 것 같았다"고 솔직한 심경을 전했다.

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한편 송지은 박위는 지난 2024년 결혼했다. 박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만 꾸준한 재활을 통해 현재 상체를 움직일 수 있을 정도로 회복했다. 두 사람은 함께 유튜브 채널 '위라클'을 운영 중이다.

jyn2011@sportschosun.com