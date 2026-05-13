'폐섬유증' 유열, 이식 실패 후 2번 심정지 "12살 아들에 유언장 썼다" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 유열이 폐섬유증 투병 중 두 차례의 폐 이식 좌절과 심정지 위기를 겪었던 당시를 떠올렸다.

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13일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서는 유열이 7년간의 폐섬유증 투병으로 죽음의 문턱까지 다녀온 이야기와 함께 회복 과정을 공개했다.

이날 유열은 "폐섬유증에서도 1% 정도 되는 희귀질환인 특발성 흉막실질 탄력 섬유증을 앓았다. 폐가 딱딱하게 굳어가면서 호흡이 힘들어진다. 생존 가능성에 대해 4년에서 7년 정도로 본다"라고 설명해 안타까움을 자아냈다.

현재까지 완치 약은 없고 병의 진행을 늦추는 약만 있는 상황. 유열은 "호흡에 너무 많은 에너지를 쓰다 보니 체중이 47kg까지 빠졌다"고 고백했다.

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유열은 절실함에 손 닿는 대로 모든 노력을 했지만, 병세가 악화했다. 결국 2024년 5월 독감과 고열로 응급차에 실려 병원으로 향했고, 이후 인생에서 가장 힘든 6개월을 보내야 했다. 유열은 "침대에서 내려오지 못하는 상태가 되고 열흘도 안 돼서 대소변을 다 받아야 했다. 몸무게가 41kg까지 빠졌다"라고 밝혀 충격을 안겼다.

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심박수가 190까지 치솟는 위중한 상황 속에서 연명 치료까지 논의해야 했던 투병 과정도 전했다.

유열은 "'아무래도 준비해야 할 것 같다. 연명 치료를 할 건지 가족들과 상의해서 알려달라'고 했다더라"며 "당시 아들이 12살이었다"라며 말을 잇지 못했다.

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마지막이자 유일한 희망이 폐 이식이었지만, 과정은 쉽지 않았다. 유열은 "3개월 만에 폐 이식 순서가 됐는데, 기증된 폐의 상태가 좋지 않아 취소됐다"라면서 "기적적으로 두 번째 기증자가 나타났는데, 이식 수술이 잡힌 당일 어머님이 소천하셨다. 어머니 발인 날 아침에 내가 의식을 잃었고, 회복해서 수술 준비 다 했는데 국과수에서 기증자의 부검 결정이 나면서 취소가 됐다"라고 밝혔다.

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유열은 "40도 고열에 의식이 왔다 갔다 했기 때문에 정확하게 기억 못 한다. 목사님께서 병문안을 오셨는데 내가 너무 힘들어서 '나를 편안하게 데려가셨으면 좋겠다'라고 했다"라면서 "그 전까지는 아들과 아내 곁에 있게 해달라고 정말 간절히 기도했는데, 두 번째 폐 이식까지 좌절되고 다 내려놔지더라. 너무 힘들기도 했다"라고 털어놨다.

또한 유열은 "새벽에 심정지 비슷한 상황이 두 번 있었다"라면서 "아내랑은 많은 이야기를 했지만, 아들한테는 아무 말도 못 해준 것 같았다. 종이를 달라고 해서 만약 무슨 일이 있으면 아내한테 전해달라고 썼다"라면서 유언장을 공개하며 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.

그러나 기적처럼 또 한 번 기증자가 나타났고, 마침 건강도 수술이 가능한 최적의 상태였다. 유열은 폐 이식 수술을 성공적으로 마쳤고, 하루 반나절 만에 건강하게 의식을 되찾았다고 밝혀 많은 이들에게 깊은 감동을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com