남능미, 사기로 80억 잃은 남편 감쌌다 "아들보다 더 중요해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 남능미가 80억 원 사기 피해를 딛고 남편과의 굳건한 애정을 자랑했다.

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13일 김영옥의 유튜브 채널에는 '워너비 전원생활 남능미 집공개(+별장 최초공개)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김영옥은 전원생활 중인 절친 남능미의 집을 찾아 한적하고 여유로운 분위기를 만끽했다. 대화를 나누던 중 김영옥은 남능미 남편이 과거 사기 피해를 당해 큰돈을 잃었던 일을 언급하며 "그때 50억 원이면 굉장히 큰돈이었다" 안타까워했다.

그러자 남능미는 "80억 원이다"라고 바로 잡았고, 김영옥은 "큰돈을 날리고 이 집에 온 건데 인성이 사람을 살리는 것 같다. 포기하고 적응하면서 살아내는 게 너무 대견하다"고 진심 어린 마음을 전했다.

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남능미는 "사기꾼한테 당했다. 그래서 한동안 자식들이 아빠를 미워했다"며 당시를 떠올렸다. 이어 "너무 큰 돈을 잃으니까 아들이 더 미워했는데 내가 불러서 '나는 너보다 네 아빠가 더 중요하다'고 했다"며 남편을 향한 변함없는 사랑을 드러냈다.

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이를 들은 김영옥은 "나 같으면 같이 미워했을 거다"라고 말했고, 남능미는 "건강하고 바꿨다고 생각한다"며 오히려 긍정적으로 받아들이는 모습을 보였다.

또 김영옥은 "너희 남편이 정말 너를 위해주는 거 같다. 이사 가는 날도 혼자 이사 준비 다 하지 않았냐. 혼자 다 하는데 그런 남자 없다"며 감탄했다. 이에 남능미는 "지금도 그런다. 내가 추워서 떨고 있으면 담요 챙겨서 덮어준다"고 깨알 자랑했다.

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이날 남능미는 "노후까지 평생 먹고살 만큼 벌었다"며 "욕심부리려면 한이 없다. 남편이 밥 먹을 때마다 '우리가 제일 행복하다', '우리가 제일 부자다'라고 교육시킨다. 부정적인 생각을 아주 못하게 만든다"고 말했다. 김영옥은 "그렇게 생각하는 자체가 행복이다. 본인이 만족하는 게 최고"라고 공감했다.

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이후 뒤늦게 등장한 남능미의 남편은 "나는 이 사람보다 3개월만 더 오래 살 거다. 내가 다 정리하고 따라갈 거다. 나만 보고 사는 사람이라 내가 다 안고 가야 된다. 그게 소망"이라며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

이에 김영옥은 "파주 최수종이다. 옛날부터 봐왔는데 실증도 안 내냐. 최수종 저리가라다"라고 말해 웃음을 자아냈다.