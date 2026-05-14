31기 순자, 뒷담화에 눈물 쏟는데..영숙 "다리에 걸려서 넘어져" 억지 ('나는솔로')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 순자가 결국 참았던 눈물을 쏟았다.

Advertisement

13일 방송된 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 슈퍼 데이트권을 걸고 불꽃 튀는 경쟁을 벌이는 31기 솔로남녀들의 모습이 공개됐다.

이날 여자 달리기 대결에서 경수의 마음속 1순위 순자와 2순위 영숙이 선두를 다투며 박빙의 승부를 펼쳤다. 결승선을 눈앞에 둔 순간 영숙은 자기 다리에 걸려 넘어졌고, 순자가 1등으로 들어오면서 슈퍼 데이트권을 따냈다.

이후 방에 돌아온 영숙은 넘어지면서 까진 손을 보며 "영광의 상처인가"라고 말했다. 그러자 옥순은 "멋있다. 우리 마음속 1등은 영숙 님"이라며 치켜세웠다.

Advertisement

또다시 옆방 사람들이 자신을 언급하자 순자는 방문 앞에 쪼그려 앉아 울기 시작했다. 순자는 제작진과의 인터뷰에서 "나도 너무 힘들었는데 거기서 룸메이트분들이 '그래도 너무 잘했다. 영숙 너가 이긴 거다' 이런 말이 들리니까 그런 것들이 너무 신경 쓰였다"며 "내가 그런 게 너무 싫은데 나도 모르게 방 안에서 문 앞에 있게 된다. 내 이야기가 들리니까"라며 눈물을 흘렸다.

Advertisement

심지어 영숙은 "내 다리가 누군가의 다리에 걸려서 넘어진 거 같다"며 억지 주장을 펼쳤고, 이를 본 MC 송해나는 "아니다. 왜 저래 진짜. 하지 마라. 말조심해라"라며 분노했다.

이때 경수가 순자에게 가방을 주기 위해 여자 숙소를 찾았다. 문이 열려 있던 방에서 영숙을 발견한 경수는 "괜찮냐"고 물었고, 영숙은 자신과 대화하러 온 줄 알고 반갑게 맞았다.

Advertisement

문 뒤에서 이를 듣고 있던 순자는 가방만 받아서 방으로 돌아갔고, 이내 참았던 눈물을 쏟았다. 놀란 영자는 "많이 아프냐"고 걱정했고, 순자는 "마음이 너무 힘들다. 스트레스받아서 윗배가 아프다"고 토로했다.

Advertisement

순자는 "그 방에서 자꾸만 내 이야기가 나온다는 게 기분이 좋지 않았다. 내 가방 챙겨주러 왔다가 경수 님이 영숙 님 다친 거 챙기는 거 보면서 너무 질투가 났다. 힘든 상황에 힘든 감정이 켜켜이 라자냐처럼 쌓여가는 느낌이었다"고 털어놨다.