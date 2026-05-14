"압도적인 스케일"…연상호 감독 '군체', IMAX로 강렬한 영화적 체험 예고

사진 제공=㈜쇼박스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 연상호 감독의 신작 영화 '군체'가 IMAX® 포스터를 공개했다.

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공개된 포스터는 강렬한 빛을 배경으로, 무언가를 갈망하듯 손을 뻗고 있는 감염자들의 실루엣을 담아 시선을 단숨에 사로잡는다. 의문의 점액질로 서로 연결된 채 '군체'를 이룬 감염자들의 모습은 이들이 불러일으킬 전대미문의 사태를 향한 호기심을 자극한다. 포스터 전반에 드리운 기괴하면서도 웅장한 분위기는 강렬한 인상을 남기며 '군체'의 독보적인 세계관에 대한 기대감을 극대화시킨다. '군체'만의 압도적인 스케일과 극강의 서스펜스가 IMAX의 초대형 스크린과 웅장한 사운드를 통해 극대화되며, 관객들에게 궁극의 극장 경험을 선사할 예정이다.

IMAX 최고 콘텐츠 책임자인 조나단 피셔는 "연상호 감독은 자신만의 확고한 미학과 독창적 세계관을 구축해온 영화감독이다. '반도'에서의 성공적인 협업에 이어, '군체'를 한국의 IMAX 관객들에게 선보이게 되어 기쁘게 생각한다"며 IMAX를 통해 '군체'를 선보이게 된 소감에 대해 밝혔다. 나아가 "'군체'는 대담하면서 영화적인 공포를 가장 몰입감 있게 구현한 작품이다. IMAX는 그 모든 순간을 한층 더 끌어올릴 수 있는 최적의 플랫폼이며, 스케일과 강렬함, 그리고 임팩트를 통해 '군체'를 진정으로 잊을 수 없는 경험으로 만들 것"이라고 말하며, IMAX 포맷을 통해 더욱 실감 나게 즐길 수 있는 '군체'만의 강렬한 영화적 체험을 기대하게 만들었다.

한편 '군체'는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다. 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 그리고 고수가 출연했고 '부산행', '반도', '얼굴'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 21일 개봉.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com