'스우파' 말고 '스레파'..tvN 요식업 장사 서바이벌 런칭..6월 14일 첫 방송 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 장사 서바이벌을 전면에 내세운 tvN 새 예능 프로그램 '스트릿 레스토랑 파이터'가 오는 6월 14일 첫 방송된다.

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tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파')는 계급장을 떼고 스트릿으로 소환된 20팀의 밥장사꾼이 오직 손님의 선택으로 생존과 탈락이 결정되는 전무후무 리얼 장사 서바이벌이다. 요리사의 진짜 무대는 세트장이 아닌 '스트릿'. 지금까지 쌓아온 매출, 경력, 유명세를 모두 내려놓은 20팀이 길바닥 상권에서 오직 '장사 실력'으로만 승부하는 파격적인 포맷을 선보인다.

'스레파'는 '현지에서 먹힐까?', '장사천재 백사장' 시리즈 등 다수의 프로그램에서 음식과 장사라는 키워드를 심도 있게 다뤄온 이우형 PD의 신작. 그동안의 요리 서바이벌이 실내 세트장에서 전문가로부터 맛과 테크닉을 평가받았다면, '스레파'는 냉혹한 시장 논리가 지배하는 '장사'의 영역으로 판을 옮겼다. 이에 요리 실력을 넘어, 대중의 입맛, 손님을 끌어들이는 마케팅 등 다양한 전략과 노하우가 승패를 가르는 차별화된 요소가 될 전망이다.

무엇보다 '스레파'에는 권위 있는 심사위원이 존재하지 않는다. 이들의 생사여탈권을 쥔 유일한 심사워원은 지갑을 여는 진짜 '손님'들이다. 출연자들은 매 미션마다 예측 불가 상권에 내던져지고, 실제 손님들을 응대해 메뉴를 판매해야 한다. 그리고 오직 '매출'이라는 객관적인 수치만이 이들의 생존과 탈락을 결정짓는다. 대한민국 최고 톱 셰프들조차 멘붕에 빠뜨린 역대급 미션과 상권의 특성에 따라 시시각각 변하는 손님들의 선택이 손에 땀을 쥐는 긴장감을 선사할 예정이다.

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이번 프로젝트에 대한민국 요식업계를 이끄는 TOP20 팀이 도전장을 던졌다. 미슐랭 스타 셰프부터 연 매출 2700억 글로벌 기업 대표, 전국 '핫플'을 탄생시킨 장사 천재까지 라인업에 이름을 올렸다. 하지만 이들에게 주어진 조건은 단 하나, 모든 커리어를 내려놓고 낯선 상권에서 밑바닥부터 다시 시작하는 것이다.

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제작진은 "화려한 수식어를 떼어낸 요식업 고수들이 오직 '장사' 실력 하나로 살아남아야 한다. 시청자들도 깜짝 놀랄 업계 '탑티어'가 도전했다"라고 귀띔하며, "장사 서바이벌을 통해 우리가 몰랐던 흥미로운 '장사의 본질'을 마주하게 될 것이다. 지금껏 본 적 없는 가장 치열하고 뜨거운 본업 전쟁을 기대해 달라"고 전했다.

tvN '스트릿 레스토랑 파이터'는 오는 6월 14일 저녁 7시 40분에 첫 방송된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com