김윤석, 19년 만에 드라마 컴백..'의원님이 보우하사' 김선호와 투톱 캐스팅

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[스포츠조선 조지영 기자] 김윤석, 김선호가 새 드라마 '의원님이 보우하사'로 뭉친다.

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tvN 편성 예정인 새 드라마 '의원님이 보우하사'(권종관 극본, 박신우 연출)는 저마다의 목적을 품고 정치의 심장부를 향해 달리는 두 남자의 '동상이몽' 인생 리셋기가 색다른 재미와 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모은다.

'의원님이 보우하사'는 제62회 백상예술대상 연출상을 수상한 '미지의 서울'을 비롯해 '사이코지만 괜찮아' 등을 통해 섬세하고 감각적인 연출을 선보인 박신우 감독과 '자백의 대가'를 집필한 권종관 작가가 의기투합해 완성도를 담보한다.

무엇보다 장르적 쾌감을 극대화할 믿고 보는 배우들의 조합 역시 이목을 집중시킨다. 정치에 인생을 갈아 넣은 '죽은 권력자'와 정치에 무관심한 '살아있는 청춘', 두 남자의 기묘한 버디 플레이를 그려갈 김윤석과 김선호의 만남은 완성도에 대한 기대를 더한다.

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김윤석은 귀신으로 회귀해 복수를 노리는 '정치 만렙' 국회의원 구영진으로 열연한다. 6선 국회의원인 그는 정치란 상식이 아닌 계산, 신념이 아닌 설계라 믿는 인물. 정치판의 설계자로 권력의 중심에 있던 구영진은 비리 사건에 얽혀 생을 마감한다. 귀신이 되어 과거로 회귀한 그는 인생 리셋을 위해 차재림과 손을 잡고 다시 정치의 중심부를 향해 달린다. 탄탄한 연기 내공으로 자신만의 연기 세계를 구축해 온 김윤석이 귀신이 된 정치꾼 구영진을 어떻게 완성할지 궁금해진다.

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김윤석은 "훌륭한 배우, 스태프들과 함께하게 되어 설레는 마음이다. 좋은 작품을 만나게 되어 기쁘고, 시청자분들께도 잊지 못할 여운을 남길 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다"라고 전했다.

김선호는 고스트 정치꾼 구영진에 낚여 정치판으로 뛰어든 '정치 알못' 9급 공무원 차재림으로 변신한다. 가진 것도 욕심도 없이 하루하루를 버티며 살아가는 청춘 차재림의 목표는 그저 평범하게 사는 것. 그런 차재림의 인생에 고스트 정치꾼 구영진이 나타나면서 예기치 못한 격변이 찾아온다. 구영진의 아바타가 되어 치열한 정치의 세계로 발을 내디딘 차재림의 예측 불가한 활약에 몰입을 배가할 김선호의 열연에 기대가 쏠린다.

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김선호는 "존경하는 배우들과 좋은 작품으로 함께할 수 있게 되어 정말 영광이다. 원작을 재밌게 봤는데 드라마 대본도 재밌고, 현장도 즐거워서 작품이 어떻게 나올지 벌써부터 기대된다. 열심히 준비해서 인사드릴 테니, 많은 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.

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복수를 노리는 고스트 정치꾼과 생존을 위해 움직이는 청춘이 서로를 '보우'하며 펼칠 기묘한 동행이 어떤 변화를 만들어낼지, 김윤석과 김선호의 시너지가 그 어느 때 보다 기다려진다.

김현빈 작가의 동명 웹소설을 원작으로 한 '의원님이 보우하사'는 귀신이 되어 과거로 회귀한 정치 만렙 국회의원과 정치 알못 9급 공무원이 서로를 보우하며 운명을 개척하는 영혼 동맹 프로젝트를 그린 작품이다. 김윤석, 김선호가 출연하고 '자백의 대가'의 권종관 작가가 극본을, '미지의 서울'의 박신우 감독이 연출을 맡는다. '의원님이 보우하사'는 tvN 편성 예정.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com