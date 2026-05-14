“역대급 PTSD 오네”...‘나솔31기' 순자 구급차 이송 향한 영숙 반응에 네티즌 ‘분노 폭발’

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 31기가 역대급 후폭풍에 휩싸였다. 순자가 극심한 스트레스와 복통으로 구급차까지 타고 병원으로 향한 가운데 영숙을 향한 시청자들의 분노가 쏟아지고 있다.

Advertisement

13일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 솔로'에서는 경수를 둘러싼 순자와 영숙의 슈퍼데이트권 경쟁이 펼쳐졌다.

달리기 미션 도중 영숙은 선두를 달리다 방향을 헷갈리며 넘어졌고 결국 순자가 슈퍼데이트권을 차지했다. 이후 영숙은 "넘어졌지만 내 모습이 너무 멋있었다"고 말했다.

문제는 이후였다.

Advertisement

숙소로 돌아온 뒤 영숙, 옥순, 정희는 순자를 견제하는 대화를 이어갔다. 특히 영숙은 자신의 상처를 보여주며 "누군가의 다리에 걸려 넘어진 것 같다"고 말했고 이를 지켜보던 MC 송해나는 "왜 그래 진짜"라며 불편한 기색을 감추지 못했다.

Advertisement

당시 순자는 문 밖에서 이 대화를 모두 듣고 있었다. 순자는 제작진 인터뷰에서 "문 앞에 있게 되더라. 이야기가 들리니까"라고 울먹였고 결국 "스트레스 받아서 윗배가 너무 아프다"며 괴로움을 호소했다.

이후 순자는 소파를 붙잡고 고통을 견디다 결국 구급차를 타고 병원으로 이동했다.

Advertisement

하지만 일부 출연진들의 반응은 더 큰 논란을 불렀다. 정희는 순자가 아파하는 상황에서도 별다른 위로 없이 방을 나갔고, 영숙은 "뭐야 도대체", "무서워"라고 반응했다.

Advertisement

특히 예고편에서 영숙이 "이거 왜 뛰었어?", "걔한테 쓰려고 뛴 거 아니야?"라며 "나도 한 번 오열해?"라고 발끈하는 장면까지 공개되며 시청자 반감은 더욱 커졌다.

방송 직후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "PTSD 오는 수준", "사람 아파서 구급차 탔는데 너무 무섭다", "자기 발에 걸려 넘어진 거 아니냐", "역대 가장 불편한 기수" 등의 반응이 쏟아졌다.

일부 네티즌들 사이에서는 "순자 퇴소하는 거 아니냐"는 추측까지 이어지고 있다.

31기를 둘러싼 논란과 화제성 속 '나는 솔로' 시청률은 상승세를 보였다. 지난주 3.3%였던 시청률은 이번 방송에서 4.3%까지 치솟았다. 온라인에서는 "마지막 에피소드에선 5% 넘길 듯", "요즘 한 주 만에 1% 오르는 경우는 진짜 대박이라는 증거"라는 반응도 나오고 있다.

한편 '나는 솔로'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com