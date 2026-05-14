조카 품에 안은 이하이 ♥ 사진 찍는 도끼…“세 가족 같네” 반응 폭발

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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 도끼와 가수 이하이의 다정한 일상이 화제를 모으고 있다.

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최근 온라인 커뮤니티 등에는 도끼와 이하이가 조카로 추정되는 아이와 함께 시간을 보내는 모습이 담긴 사진들이 확산됐다.

공개된 사진 속 이하이는 아이와 함께 닌텐도 게임을 하며 환한 미소를 짓고 있다. 또 다른 사진에서는 잔디밭에 쪼그려 앉아 아이를 바라보며 대화를 나누는 모습으로 눈길을 끌었다.

특히 이하이가 아이를 품에 안고 있는 뒤에서 도끼가 두 사람의 모습을 휴대전화로 촬영하는 장면도 포착됐다. 이어 수조 앞에 나란히 엎드린 세 사람의 모습이 눈길을 끌었다.

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사진을 본 네티즌들은 "진짜 가족 분위기다", "결혼한 부부 같다", "육아 바이브 장난 아니다", "너무 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다.

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한편 도끼와 이하이는 지난 3월 열애를 공식 인정했다. 두 사람은 공동 레이블 '808 HI RECORDINGS'를 설립하고 듀엣곡 'You & Me'를 발표하며 연인 관계를 자연스럽게 공개했다.

두 사람의 인연은 2016년 MBC '무한도전' 컬래버레이션을 통해 시작됐다. 이후 꾸준히 음악 작업을 이어오다 2022년 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 최근에는 도끼 가족들과 함께한 생일파티 사진까지 공개되며 결혼설도 불거지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com