'30살' 조이, 벌써부터 은퇴 걱정.."연예인 못하게 될까봐" 애견 미용사 도전(나혼산)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 레드벨벳 조이가 미래에 대한 고민으로 애견 미용사 자격증에 도전한다.

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오는 15일 방송되는 MBC '나 혼자 산다')에서는 레드벨벳 조이가 '애견 미용사 자격증'에 도전하는 모습이 공개된다.

공개된 사진 속에는 조이가 '애견 미용사 자격증'을 따기 위해 학원에서 실기 연습에 집중한 모습이 담겨 있다. 학원에 다닌 지 2개월 차라는 조이는 '애견 미용사 자격증'에 도전한 이유에 대해 "만약 현재 직업을 하지 못하게 된다면?"이라는 고민에서 시작됐다고 전한다.

학원을 다니며 실기 시험을 준비 중인 조이는 명찰을 착용한 뒤 자신의 장비를 들고 커트 연습에 몰입한다. 솜뭉치 같은 모형(위그)을 제한된 시간 안에 제시된 강아지 모양으로 만들어야 하는 시험으로, 조이는 가위질과 빗질을 무한 반복한다. 연습에 집중할수록 눈빛에서는 열정이 불타오르고, 다리는 점점 어정쩡한 자세가 되어간다.

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드디어 조이의 첫 작품이 완성되는 순간, 조이는 예상치 못한 상황에 당황한다. 그는 "정말 쉽지 않아요."라며 실소를 터뜨리는데, 도대체 무슨 상황이 벌어진 것인지 궁금증을 자아낸다.

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미래를 위해 '애견 미용사 자격증'에 도전한 조이의 모습은 오는 15일 밤 11시 10분 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

'나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글라이프 트렌드 리더 프로그램으로, 꾸준한 사랑을 받고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com